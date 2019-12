Trump pide a Irán hacer un "trato juntos" después del intercambio de presos

Washington.- El presidente de EU, Donald Trump, pidió este sábado a Irán hacer un "trato juntos" y agradeció al país persa la negociación "muy justa" que resultó en un intercambio de presos, en un momento de elevada tensión bilateral.

"¡Gracias a Irán por una negociación muy justa. Ven, podemos hacer un trato juntos!", dijo en Twitter el mandatario.



The United States will not rest until we bring every American wrongfully detained in Iran and around the world back home to their loved ones! https://t.co/2kWgJhvrtY

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019