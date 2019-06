A través de sus redes sociales, el presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este sábado un video en el que se observa la construcción del muro fronterizo que dividirá el territorio entre México y Estados Unidos.

Trump difundió el material audiovisual, el cual tiene una duración menor a 20 segundos y en el que se aprecian diversos trabajos que se realizan para la construcción de la valla fronteriza.

El uso retroexcavadoras, grúas y obreros que soldan barrotes fue documentado y difundido en dicha publicación, la cual finaliza con el letrero “Construyendo el muro” (Building the wall!).



La construcción de la valla fue la principal promesa de campaña del presidente de Estados Unidos en las elecciones de 2016.

Durante el día, el mandatario de la Unión Americana se mantuvo muy activo en su cuenta de Twitter. A primera hora de la mañana, lanzó varios tuits en los que avisó a los indocumentados que serían deportados: "Cuando la gente entra ilegalmente a nuestro país, será ¡DEPORTADA!".



No obstante, por la tarde dijo que retrasaría dos semanas las redadas masivas, que se preveía que iniciarían mañana, contra los indocumentados: "A petición de los demócratas, he postergado el Proceso de Traslado de Inmigración Ilegal dos semanas para ver si demócratas y republicanos pueden reunirse y encontrar una solución al problema de la frontera sur".



At the request of Democrats, I have delayed the Illegal Immigration Removal Process (Deportation) for two weeks to see if the Democrats and Republicans can get together and work out a solution to the Asylum and Loophole problems at the Southern Border. If not, Deportations start!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de junio de 2019