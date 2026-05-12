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Washington, 12 may.- El presidente de , Donald Trump, hizo este martes una escala técnica en Alaska rumbo a su visita oficial a China, a cuya delegación se sumó a última hora el director ejecutivo de la tecnológica Nvidia, Jensen Huang.

El avión presidencial aterrizó esta noche en Alaska para repostar combustible durante su escala rumbo a China. El mandatario no descendió de la aeronave, mientras que algunos de los empresarios que integran la delegación, como , fueron vistos a bordo, según la prensa que acompaña el viaje.

De acuerdo con reportes de prensa, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, una de las principales productoras de chips de inteligencia artificial, arribó al aeropuerto Ted Stevens, ubicado en Anchorage, para unirse a la delegación.

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Huang no figuraba en la lista inicial de ejecutivos proporcionada por la Casa Blanca a principios de esta semana, que incluía al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y a Tim Cook, de Apple.

"Jensen asiste a la cumbre por invitación del presidente Trump para apoyar a Estados Unidos y los objetivos de su administración", declaró un portavoz de Nvidia a medios locales.

Un portavoz de la Casa Blanca dijo a la prensa que la agenda de Huang había cambiado y que finalmente pudo venir.

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia. Foto: AFP
Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia. Foto: AFP

Muchas de las empresas que se unen a Trump se enfrentan a importantes barreras regulatorias o de acceso al mercado en China, y ven la cumbre como una oportunidad política que podría ayudar a acelerar los debates regulatorios que ya están en marcha en China.

Trump tiene previsto reunirse con Xi el jueves y el viernes. Su agenda incluye además una visita al Templo del Cielo, una cena de Estado y su regreso a EU el viernes.

La visita de Trump a China, la primera en más de ocho años, estaba prevista para el pasado marzo, pero se aplazó debido a la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán.

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El líder estadounidense ha solicitado a China, el mayor comprador de petróleo iraní, que convenza a Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de hidrocarburos que Irán bloqueó tras el inicio de la ofensiva estadounidense.

Al salir de la Casa Blanca, el mandatario explicó a la prensa que mantendrá una "larga conversación" con Xi sobre Irán, aunque restó importancia a la necesidad de ayuda de Pekín.

La última vez que se reunieron Trump y Xi fue en octubre del año pasado, en Corea del Sur, y sirvió para aliviar la guerra comercial entre ambas superpotencias, con la reducción de algunos aranceles y el levantamiento de varias restricciones.

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