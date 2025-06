El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró al medio The Wall Street Journal que estaba al tanto de los planes de Israel para atacar a Irán: "¿Un aviso? No fue un aviso (...)sabemos lo que está pasando".

Anteriormente, instó a los líderes iraníes a llegar a un acuerdo "antes de que no quede nada", afirmando que Israel tenía acceso a equipo militar letal fabricado por Estados Unidos y que "saben cómo usarlo".

El humo se elevó tras una explosión en Teherán, Irán. Foto: de Vahid Salemi. AP

Netanyahu confirma apoyo de EU en ataques a Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que Estados Unidos era plenamente consciente de sus intenciones de atacar Irán, que sin su apoyo no lo habría hecho y que tuvieron reuniones antes de los bombardeos de esta madrugada contra altos cargos militares y objetivos nucleares.

"Tuvimos contacto con ellos (el gobierno estadounidense) en muchas conversaciones, incluso en reuniones, aunque no todas son conocidas, y esto, por supuesto, es muy importante", dijo Netanyahu en un videomensaje en hebreo, que añadió que si no hubieran conseguido el apoyo estadounidense, no habrían atacado.

Además, el gobernante israelí dijo que él, junto a su gran confidente y ministro de asuntos estratégicos, Ron Dermer, fueron quienes se encargaron de ir ganándose el apoyo estadounidense.

"Sabían del ataque, ¿qué harán ahora?", se preguntó Netanyahu. "Se lo dejo al presidente Trump; él toma sus decisiones de forma independiente, y no pretendo hablar por él; lo hace de forma muy convincente y contundente".

Israel ataca a Irán y anuncia "operación prolongada"

Israel asegura que Irán estaba trabajando en un plan secreto para desarrollar un arma atómica, mientras la propia ONU mantiene que no tiene pruebas de ello, aunque tampoco puede garantizar que el programa nuclear iraní es o haya sido exclusivamente pacífico.

Israel comenzó a lanzar una serie de ataques desde las 03:00 hora local (00.00 GMT) de este viernes contra la cúpula militar de Irán y sus instalaciones nucleares y científicos, además de capacidades militares de la república islámica, y el Ejército avisó de que se está preparando para una "operación prolongada".

Irán respondió lanzado drones contra territorio israelí, que fueron interceptados antes de llegar al país, y se espera que vuelva a atacar ya que la república islámica ha calificado los ataques de Israel como una "declaración de guerra".

