Évian, Francia.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó ayer el tono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y le pidió ser “más responsable” respecto al Líbano, asegurando no estar contento con cómo ha actuado en ese país y en su ofensiva contra la milicia Hezbolá.

Trump incluso sugirió que Siria podría hacerse cargo mejor de Hezbolá que Netanyahu.

“Israel está luchando contra Hezbolá desde hace demasiado tiempo, están muriendo demasiadas personas, y no es necesario derribar un edificio de apartamentos cada vez que se busca a alguien, en esos apartamentos hay mucha gente y no todos son de Hezbolá”, señaló al margen de la cumbre del G7 en la localidad de Évian, a unos 50 kilómetros de la frontera con Suiza.

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El presidente estadounidense también aseguró que el acuerdo con Irán, que se espera sea formalizado a finales de esta semana en Ginebra, perdurará incluso teniendo en cuenta posibles acciones futuras de Israel. “Dos horas antes de que firmáramos hubo un ataque en Beirut, no me gustó nada y se lo hice saber claramente”, destacó Trump, quien dijo haber sugerido a Netanyahu que sea Siria el que “se ocupe” de Hezbolá.

El mandatario aseguró que sin Estados Unidos no existiría Israel: “Habría sido destruido hace mucho tiempo si no me hubiera involucrado”, aseveró.

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Sobre el acuerdo con Teherán, el diario The Wall Street Journal (WSJ) informó que permitirá a Irán comenzar a vender petróleo y combustible de inmediato.

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El medio cita como fuente a personas informadas del pacto. Aunque no se han revelado muchos detalles del acuerdo, que debería ser firmado el viernes, las fuentes dijeron al WSJ que la cláusula relativa a las exenciones de sanciones sobre las ventas de petróleo entrará en vigor de inmediato tras la firma, y que también abarca servicios como los bancarios, de transporte y de seguros, que se requieren para facilitar las ventas.

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Un alto funcionario dijo al medio que aunque Irán obtendría un “alivio inmediato” a las sanciones por la venta de petróleo, ello estará condicionado a que cumpla las exigencias de Estados Unidos sobre la apertura del estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní.

Siempre de acuerdo con el WSJ, el pacto no da acceso inmediato a Irán a los miles de millones de dólares que están congelados.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza confirmó que el acuerdo se firmará el viernes en un lujoso complejo hotelero en la localidad de Bürgenstock.

El lugar fue propuesto por los mediadores Paquistán y Qatar con el acuerdo de Washington y Teherán, señaló un portavoz del ministerio

Mientras, Trump también elevó la presión sobre Putin, amenazando con restablecer “pronto” las sanciones al petróleo ruso.

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En presencia del mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, que mostró imágenes del ataque ruso contra una catedral histórica de Kiev, los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido acordaron aumentar la presión sobre Rusia.

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, dijo sentir “cierto optimismo” con que europeos y Estados Unidos puedan “poner fin juntos a la guerra” y afirmó haber visto a Trump “receptivo y dispuesto a cooperar”.

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El presidente estadounidense siempre se ha negado a señalar a un país culpable en este conflicto y pone a Kiev y Moscú en el mismo plano de responsabilidad. El objetivo de los aliados del G7 es presionar con nuevas sanciones, especialmente al gas, petróleo y rusos, la principal fuente de financiación de la guerra, según una fuente diplomática francesa.

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“Pronto podremos hacer eso, porque el petróleo ya está fluyendo” por el estrecho de Ormuz, aseguró a la prensa Trump. Estados Unidos suspendió algunas sanciones al petróleo ruso para contrarrestar la fuerte subida de los precios del crudo provocada por su guerra contra Irán, pero el lunes anunció un acuerdo con Teherán para poner fin a este conflicto y desbloquear Ormuz.

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El primer ministro británico, Keir Starmer, y su par canadiense, Mark Carney, anunciaron nuevas sanciones contra la llamada “flota fantasma”, utilizada por Rusia para transportar petróleo pese a las sanciones occidentales.

“Es fantástico que todo el mundo entienda que Rusia no va a ganar y que debemos presionar a [Vladimir] Putin para que ponga fin a esta guerra”, reaccionó Zelensky, a quien el anfitrión, Emmanuel Macron, invitó a quedarse hasta la final de la cumbre este miércoles. El miércoles, el G7 recibirá a varios “líderes tecnológicos mundiales” para un almuerzo en el que se hablará de regulación e incluso de prohibir el acceso a las redes a los menores de 15 o 16 años. Unos debates que se anuncian tensos con Trump.