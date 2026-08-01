Si estás pensando en renovar tu centro de lavado, esta oferta de Sam’s Club puede ser una excelente oportunidad. La lavadora LG de carga frontal con capacidad de 20 kg está disponible por $11,398.00, además de ofrecer meses sin intereses para facilitar la compra.

Esta lavadora es ideal para familias numerosas o para quienes lavan grandes cantidades de ropa cada semana.

¿Por qué vale la pena comprar la lavadora LG de 20kg?

La LG WM20WV26W incorpora tecnologías diseñadas para ofrecer un lavado eficiente sin maltratar las prendas. Entre sus principales características destacan:

Capacidad de 20 kilogramos, ideal para cargas grandes.

Tecnología 6 Motion DD, que combina seis movimientos distintos para mejorar el cuidado de la ropa.

Motor Inverter Direct Drive, que reduce el consumo de energía y mejora el desempeño del lavado.

Sistema TrueBalance, que disminuye el ruido y las vibraciones durante el centrifugado.

Función ColdWash, para lavar con agua fría y ayudar a conservar los tejidos.

Smart Diagnosis, que permite diagnosticar posibles fallas sin necesidad de acudir inmediatamente a un centro de servicio.

Garantía de 10 años en el motor Inverter Direct Drive.

Asimismo, la lavadora cuenta con una calificación de 4.5 estrellas por parte de compradores, quienes destacan su funcionamiento silencioso, el ahorro de energía y la calidad del lavado, aunque algunas opiniones mencionan que es importante realizar una instalación adecuada para evitar vibraciones.

Si buscas una lavadora de gran capacidad con tecnología de última generación y un descuento atractivo, esta promoción de Sam’s Club puede representar una excelente oportunidad para renovar tu hogar y ahorrar más de 3 mil pesos antes de que finalice la oferta.