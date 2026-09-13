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Doonbeg, Irlanda. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo al término de un torneo de golf en Irlanda que planea eliminar un arancel del 15% sobre el whisky irlandés.
Trump dijo durante la ceremonia de entrega de trofeos del Abierto de Irlanda que todos le habían preguntado sobre el tema, incluso algunos de los golfistas.
“Todos me han estado insistiendo” para que lo haga, dijo el presidente republicano. “Y les dije: ‘En nombre de los Estados Unidos de América, voy a eliminar los aranceles al whisky irlandés’”.
Actualmente, el whisky irlandés está sujeto al arancel del 15% impuesto por Trump a las importaciones procedentes de la Unión Europea. En mayo, Trump anunció que levantaría ciertos aranceles sobre el whisky del Reino Unido, lo que incluye el whisky escocés y los licores elaborados en Irlanda del Norte.
El anuncio de Trump al concluir el torneo fue recibido con fuertes vítores.
En mayo, la Asociación del Whisky Irlandés pidió que se eliminaran los aranceles, argumentando que tal medida ayudaría a muchas empresas estadounidenses que tienen productos irlandeses en su cartera y evitaría la incertidumbre para los consumidores.
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No se dieron a conocer de inmediato detalles sobre cuándo se eliminaría el arancel.
Trump dijo en mayo que le concedió al Reino Unido una exención arancelaria para el whisky después de que el rey Carlos III y la reina Camilla visitaran la Casa Blanca. “¡El rey y la reina lograron que hiciera algo que nadie más había podido hacer, sin apenas pedírmelo!”, publicó Trump en las redes sociales.
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