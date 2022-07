Trump anuncia su intención de competir por la presidencia de EU en 2024: “Nos estamos preparando para un regreso increíble", dice

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncio la tarde de este martes su intención de reelegirse como candidato a la presidencia en las elecciones del 2024.

Luego de que el exmandatario regresara a Washington tras su partida de la Casa Blanca por el asalto al Capitolio registrado el pasado 6 de enero del 2021, Trump asistió al panel America First Policy Institute.

“Me postulé la primera vez y gané. Luego me postulé por segunda vez y lo hice mucho mejor. Obtuvimos millones y millones de votos más... Es posible que tengamos que hacerlo de nuevo", dijo durante su discurso en Washington.



Former President Trump: "I ran the first time and I won. Then I ran a second time and I did much better. We got millions and millions more votes...We may just have to do it again." pic.twitter.com/tusyvIu3nQ

— CSPAN (@cspan) July 26, 2022