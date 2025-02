El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no va a tolerar la actitud de Hamas tras la ceremonia de entrega el jueves de los rehenes muertos en la Franja de Gaza.

"¿Y qué pasó ayer con Hamas y los bebés? ¿Vamos a seguir tolerando eso? No lo creo", afirmó en un acto con gobernadores en la Casa Blanca.

Hamas entregó este jueves a la Cruz Roja Internacional los cuerpos de cuatro rehenes en una ceremonia organizada en el sur de Gaza, donde los milicianos palestinos dispusieron cuatro ataúdes, cada uno con el nombre de un rehén.

Los ataúdes fueron depositados en un escenario bajo una lona que acusaba al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a su "ejército nazi" de haber matado a los rehenes "con misiles desde aviones sionistas".

Israel critica las ceremonias de Hamas para la entrega de rehenes

Hamas ha convertido la entrega de rehenes, vivos o muertos, en unas ceremonias muy criticadas por Israel.

De los cuatro cadáveres, dos correspondían a los niños Ariel y Kfir Bibas, que tenían 4 años y 9 meses, respectivamente, cuando fueron capturados por Hamas.

Hamas también dijo haber entregado el cuerpo de su madre, Shiri Bibas, aunque el instituto forense israelí ha determinado que ese cadáver no corresponde al de la mujer.

Trump sigue así con su escalada retórica hacia Hamas, después de haber amenazado al grupo islamista que controla Gaza con un "infierno" si no liberaba a todos los rehenes antes del sábado pasado, algo que no formaba parte de ningún acuerdo y que no sucedió.

