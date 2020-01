Tiroteo en San Antonio, Texas, deja 2 muertos y 5 heridos

Un nuevo tiroteo en San Antonio, Texas, ocurrido este domingo dejó al menos dos muertos y cinco heridos, informaron autoridades locales.

De acuerdo con el informe preliminar que brindó el cuerpo de policía, lo anterior ocurrió al interior de un club, donde se realizaba una presentación musical.

Hasta el momento, se desconoce las edades ni identidades de los heridos y muertos.

Lea también: Tiroteo en Hawai deja dos policías muertos



WATCH: Chief McManus provides media preliminary information on shooting with multiple victims on the 1000 block of Avenue B. ➡️➡️ https://t.co/iIiYcTDXqb

— San Antonio PD (@SATXPolice) January 20, 2020