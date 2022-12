Suspenden a vicepresidenta de Parlamento Europeo por escándalo de corrupción en Qatar

Bruselas.— La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, decidió hoy suspender a la vicepresidenta de la institución Eva Kaili, una de las cinco personas arrestadas ayer, viernes, en el marco de un posible caso de corrupción, organización criminal y blanqueo de capitales en la Eurocámara, ligado a Qatar.

“A la luz de las investigaciones judiciales en curso por parte de las autoridades belgas, la presidenta Metsola ha decidido suspender con efecto inmediato todos los poderes, deberes y tareas que fueron delegados a Eva Kaili en su calidad de vicepresidenta del Parlamento Europeo”, indicó a EFE un portavoz de Metsola.

Los detenidos declararon hoy ante el juez belga que lleva el caso, quien decidirá mañana si los deja o no en libertad, según confirmó a EFE la Fiscalía federal.

El grupo de los Socialistas y Demócratas en la Eurocámara, al que pertenece Kaili, ya había decidido el viernes suspender a la eurodiputada griega en esa formación.

Además, expresó su "plena" disposición a cooperar con las autoridades judiciales y pidió paralizar cualquier expediente y votación relacionada con los Estados del Golfo hasta que "hasta que las autoridades competentes proporcionen información y aclaraciones relevantes".

Junto a Kaili, los arrestados son su compañero; el exeurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri (también socialdemócrata); el recién elegido presidente de la Confederación Internacional de Sindicatos, Luva Visentini, y un lobista cuya identidad no ha trascendido.

Metsola dijo hoy en un mensaje de Twitter que la institución "se mantiene firme contra la corrupción”, y aseguró que cooperará "completamente con las autoridades policiales y judiciales pertinentes".

"Haremos todo lo posible para ayudar a la justicia", afirmó Metsola.



