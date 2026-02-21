Cruz Azul vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, sábado 21 de febrero

El partido de la Jornada se disputará esta noche en el estadio Cuauhtémoc. El Guadalajara de Gabriel Milito visitarán al Cruz Azul que quiere terminar con su invicto en este torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Las Chivas, luego de llevarse el Clásico Nacional frente al América, quieren hilar su séptima victoria para cuidar el liderato inmaculado que tienen hasta este primer tercio de la temporada.

Por su parte, los Cementeros llegan a este compromiso en casa luego de imponerse a los Tigres el pasado fin de semana. Los de La Noria quieren acabar con la buena racha del Rebaño.

En caso de ganar esta noche, el cuadro celeste se colocaría a dos puntos del Guadalajara que por ahora suma 18 unidades, cuatro más del Pachuca, quien por ahora es el perseguidor más cercano de los tapatíos.

Con Armando González encendido, en busca de su segundo título de goleo, las Chivas llegan como favoritas a este cruce contra Cruz Azul. Se vuelven a ver las caras después de aquella vibrante serie de Cuartos de Final en el pasado Apertura 2025.

La Máquina suma seis partidos en fila (cinco victorias) sin perder contra el Guadalajara. Su última derrota frente a las Chivas fue en el Clausura 2023.

Lee también Javier Aguirre “anuncia” serio problema para las Chivas

¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas?

Chivas y Cruz Azul se enfrentan esta noche en actividad de la Jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y el encuentro podrás seguirlo en televisión abierta o puedes seguir todas las acciones en el minuto a minuto de El Universal Deportes.

Fecha: Sábado 21 de febrero

Horario: 21:06

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime YouTube

Lee también Javier Hernández responde a las críticas; lanza fuerte mensaje a los aficionados mexicanos