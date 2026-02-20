Liga MX: Pachuca viene de atrás y vence a Tigres en el Volcán con IMPRESIONANTE gol de Kenedy

Los aficionados de los Tigres se fueron del estadio Universitario con un mal sabor de boca tras la derrota (1-2) ante Pachuca y con recuerdos que aún son difíciles de olvidar.

El tanto de Robert Kenedy, que significó el de la victoria para los Tuzos, fue un déjà vu de aquel doloroso gol que les convirtió Walter Silvani en la final del Invierno 2001.

Kenedy, que ingresó de cambio al minuto 74, sentenció un partido que ya venía en picada para los norteños, luego de la expulsión de Joakim al 50, por una falta al ser el último hombre.

Salomón Rondón ya había advertido con el tanto que hizo al minuto 31, pero el silbante Fernando Ortiz lo invalidó por una falta previa. Situación que aprovecharon los Tigres para convertir el primero al 39' por conducto de Ozziel Herrera.

La intensidad en la cancha se veía también en las bancas con roces constantes entre los técnicos Guido Pizarro y Esteban Solari.

La expulsión del central brasileño abrió la puerta a unos hidalguenses que de a poco se acercaban peligrosos. Rondón, con un cabezazo en tiro de esquina, empató el marcador al 79'.

El ánimo de los Tuzos se elevó y encontraron recompensa con Kenedy. El delantero brasileño se quitó a dos rivales, cruzó la media cancha y desde larga distancia venció a un adelantado Nahuel Guzmán.

Triunfo que coloca momentáneamente al Pachuca como sublíder con 14 puntos; los Tigres se quedan en el séptimo sitio con 10 unidades.

