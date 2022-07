Surgen quejas en EU por la shrinkflation, "inflación por reducción"

En Estados Unidos, un número creciente de clientes se queja en línea acerca de recibir porciones más pequeñas mientras comen, porque la llamada "inflación por reducción" (Shrinkflation) se afianza en las empresas en dificultades, según datos del sitio de revisión Yelp.

Los restaurantes y otros negocios han reducido el tamaño de las porciones debido al inicio de décadas de inflación alta. Los usuarios de Yelp han comenzado a notar la tendencia, con reseñas que contienen “lenguaje inflacionario” un 28% más en el segundo trimestre de 2022 en comparación con el mismo periodo del año pasado, reportó The New York Post.

“Vimos a los revisores usar lenguaje relacionado con la inflación a niveles récord, particularmente en las categorías de comidas, arte y entretenimiento y viajes”, dijo Pria Mudan, líder de ciencia de datos en Yelp. “Y por primera vez, (...) (se) describen experiencias relacionadas con la inflación por contracción en las que el tamaño o la cantidad de bienes son notablemente más pequeños”.

La shrinkflation “se hace más referencia en los restaurantes que sirven comidas más asequibles”, agregó Mudan.

Las reseñas que mencionan experiencias relacionadas con la inflación aumentaron un 38% año tras año en restaurantes informales, un 36% en negocios de comida y un 30% en negocios de vida nocturna.

Yelp se negó a proporcionar ejemplos específicos de su sitio web de reseñas que mencionan la reducción de las porciones, pero son cada vez más comunes en Twitter.

NBC News mencionó que "algunos (...) también mencionan franquicias específicas como Five Guys y Shake Shack. Five Guys no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Un portavoz de Shake Shack dijo que la compañía no ha realizado ningún ajuste en el tamaño de las porciones".

El impacto de la inflación se siente en todo el país, con 47 de los 50 estados de EU indicando un aumento en las menciones de inflación en la plataforma de Yelp.

“A pesar del aumento de la inflación, la actividad en Yelp sugiere que el gasto de los consumidores se mantiene fuerte ya que las personas buscan negocios de mayor precio con más frecuencia que antes de la pandemia”, agregó Mudan.

“Sin embargo, eso no significa que los consumidores y las empresas no estén sintiendo los efectos de la inflación”, indicó The New York Post.

El medio informó el mes pasado que muchos restaurantes de la ciudad de Nueva York estaban eliminando los ingredientes más caros y reduciendo el tamaño de las porciones para evitar aumentos adicionales en los precios del menú.

"Los gigantes corporativos como McDonald's y Chipotle han subido los precios para compensar los mayores gastos, en particular para artículos caros como el pollo y la carne de res. Otros, como Domino's y Burger King, han reducido las porciones de algunos artículos populares", de acuerdo con el medio.

