Sujeto acosa a reportera durante programa en vivo en EU

Durante una transmisión en vivo, la reportera Sara Rivest, informadora en un canal local de la cadena NBC en Louisville, Kentucky, fue víctima de acoso mientras realizaba un reportaje para el canal.

Rivest se encontraba a cuadro cuando un sujeto intentó besarla en la mejilla; "eso no fue apropiado", dice la informadora, para continuar con su labor tras el incidente.

La reportera se encontraba informando sobre el festival "Bourbon & Beyond" que se realizará el fin de semana en Kentucky.

"Señor, aquí tiene sus 3 segundos de fama", escribió la comunicadora en Twitter, donde compartió el momento de la agresión.



Hey mister, here’s your 3 seconds of fame. How about you not touch me? Thanks!! pic.twitter.com/5O44fu4i7y

— Sara Rivest (@SRivestWAVE3) September 20, 2019