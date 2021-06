Sobre el artículo “Pleito Marruecos-España, con trasfondo del Sahara”: Abdelfattah Lebbar

Leí con gran interés el artículo publicado en su diario, titulado “Pleito Marruecos-España, con trasfondo del Sahara” del 29 de mayo de 2021. Con lo cual, me gustaría hacer las aclaraciones siguientes:



1. La crisis actual entre España y Marruecos es una crisis diplomática, y su causa principal es la entrada clandestina y con identidad falsa a España del separatista y líder del Polisario, Brahim Ghali.



2. Esta persona, quien es perseguida por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y violación, entró a España, sin que este país considerara necesario informar a su vecino Marruecos, su socio “privilegiado” con quien tiene acuerdos en materia de seguridad, de lucha contra la inmigración clandestina y contra el crimen organizado. Asimismo, España es el primer socio económico de Marruecos, y éste su primer cliente fuera de la Unión Europea y detrás de Estados Unidos.



3. Marruecos no es ni el conserje ni el gendarme de Europa; la crisis migratoria en la frontera de la ciudad ocupada de Ceuta se debe a la presión migratoria sobre Marruecos y al descontrol de la Guardia Civil española. Marruecos colabora con buena fe con la UE, particularmente España, en respecto del espíritu de entendimiento, de respeto mutuo y de consultas continuas que caracterizan sus relaciones con Europa. De la misma manera que vela por los intereses estratégicos europeos y no escatima esfuerzos en controlar sus fronteras, Marruecos exige de los europeos el respeto de sus intereses estratégicos, inclusive su integridad territorial. Marruecos no quiere una sociedad selectiva ni desequilibrada sino una sociedad global de tú a tú donde cada parte respeta los intereses de la otra.



4. En este sentido cabe recordar que los fondos por la lucha contra la inmigración ilegal los paga Marruecos en un 80% mientras que la Unión Europea solamente soporta el 20%. Por lo tanto, mientras Marruecos despliega 100 agentes, España despliega solamente un agente.



En relación con la Cuestión del Sahara marroquí, cabe recordar que:

1.Desde 1980 no existe ningún documento de la ONU que describa a Marruecos como país “ocupante” del territorio. Si hay una nación que tiene la legitimidad y la legalidad de su lado, es Marruecos. Desde un punto de vista legal e histórico este territorio siempre ha formado parte de la soberanía marroquí. Marruecos reivindicó su soberanía sobre el Sahara desde 1957, o sea cinco años antes de la independencia de Argelia y 16 años antes de la creación del Polisario.



2. Desde 2004, como lo atestiguan los documentos de la ONU -única organización internacional habilitada a mediar en el conflicto-, el estatus legal del conflicto ha cambiado y todas las resoluciones del Consejo de Seguridad insisten en una solución política, mutuamente aceptable, sin vencedor ni vencido. El único marco legal para solucionar el conflicto son las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad desde 2007. Ninguna de dichas resoluciones menciona el referéndum. Más bien, todas de una manera tajante hablan de la necesidad de llegar a una solución política mutuamente aceptada.



3. Hoy en día, gran parte de la comunidad internacional considera la proposición marroquí de Autonomía para el Sahara como la única base seria y creíble para resolver este problema.



4. La legalidad internacional no la hacen los periodistas, los activistas o los tertulianos. Es el producto de conductas de los Estados bajo el amparo de las Naciones Unidas, única organización internacional habilitada para velar por el respeto de esta legalidad. Ahora bien, la legalidad internacional derivada del Consejo de Seguridad, único órgano de la ONU encargado de encauzar los esfuerzos internacionales hacia una solución del conflicto, insta a las partes a llegar a una solución mutuamente aceptada. A pesar del cambio del estatus legal del conflicto y del cambio que se ha producido en el enfoque de la ONU, algunas partes siguen tergiversando la realidad y representan los hechos de una manera que refleja sus convicciones y sus deseos personales.



En su intento de pintar “la invasión marroquí”, el periodista habla de “Refugiados saharauis”, haciendo caso omiso que el Frente Polisario ha raptado a la población civil del Sahara y del papel primordial de Argelia en crear las premisas para prolongar el conflicto y enquistarlo. Ni menciona que los campamentos de Tinduf son los únicos del mundo que siguen sin censo de sus poblaciones y sin libertad de circular. Todas las resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas desde 2011 instan a Argelia y el Polisario a facilitar la realización de un censo, pero lo han rechazado categóricamente.



El artículo basa su argumento en los mitos propagados por algunos periodistas españoles, presos de un relato desconectado de la realidad histórica del conflicto, de su contexto actual. Es una visión que traiciona el resentimiento de algunos españoles que sienten cierta nostalgia por el pasado colonial de su país y todavía no pueden aceptar que Marruecos haya puesto fin al dominio español.



Marruecos es un país amigo del pueblo mexicano con quien comparte los mismos desafíos en materia de migración clandestina, la lucha contra el tráfico de drogas y el desarrollo humano de sus pueblos. Me complace ver el nuevo impulso que están viviendo nuestras relaciones bilaterales y su mejoría. El refuerzo de nuestras relaciones bilaterales ofrece verdaderas oportunidades de negocio a México tanto en Marruecos como en la África Subsahariana, donde Marruecos goza de relaciones privilegiados con la mayoría de los países.



agv