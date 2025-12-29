Este 2026 se concretará el regreso de "Malcom, el de en medio", luego de 19 años, tras su última episodio, la familia Wilkerson se reúne para mostrar a sus fanáticos, qué ha sido de ellos desde la niñez de Jamie, la adolescencia de Malcom y Reese, la adultez de Francis, y la vida conyugal de Louis y Hal.

La serie se canceló en 2007, luego de seis años de su primera emisión. Según la información disponible, la serie perdió audiencia en su última temporada, lo que dificultó que la producción siguiera invirtiendo en la historia: el hecho de que gran parte del elenco, pasara de la adolescencia a la temprana adultez, también supuso dificultades.

Desde 12019, Frankie Muniz, el actor que daba vida a Malcom -el papel principal- afirmó que la serie regresaría, al aseverar que la producción estaba trabajando en una nueva temporada, pero no fue sino hasta la primavera pasada que la noticia se confirmó.

Es ahora, a sólo unos días que acabe el año que, Hulu -la plataforma de Hulu- muestra el primera adelanto de la nueva temporada de "Malcom", el que su protagonista trata de esquivar el trato de su familia, por creer que, así como en su juventud, le traerá un destino desafortunado.

"Mi vida es fantástica ahora, todo lo que tengo que hacer es mantenerme lejos de mi familia", dice Malcom, como solía, rompiedo la cuarta pared y dialogando con su audiencia.

El adelanto de la nueva temporada, la que se estenará en abril del 2026, muestra que Francis sigue casado con su esposa Tiama y que, posiblemente, Reese sigue viviendo con sus progenitotes.

Fanáticos de la serie se han encargado de viralizar el nombre de "Dewey", el personaje que, orginalmente, interpretaba Erik Per Sullivan, que declinó la invitación de volver a aparecer en la serie, en la que trabajó mientras tenía nueve a 16 años, pues fue uno de los pocos elementos del reparto que no quiso volver al rodaje.

