¿Qué ver?: Lois, la mamá más ruda de la televisión

¿Dónde?: Disney+

La televisión de la década de los 2000 nos dejó a una de las madres más queridas y temidas por generaciones y quien seguramente a muchos nos hizo recordar a nuestras propias mamás.

Ahora que se acerca el Día de las Madres recordamos a Lois Wilkerson, la matriarca de la serie de comedia "Malcolm el de en medio", mujer de carácter fuerte sin la que, muy probablemente, la familia no hubiera sobrevivido.

Aunque quienes vimos la historia que se transmitió entre los años 2000 y 2006 ubicamos más a esa figura de autoridad en la familia, no siempre fue así y eso se revela en el episodio en el que vemos diferentes flashback de cuando Lois (Jane Kaczmarek) y Hall (Bryan Cranston) tuvieron a su primer hijo, Francis.

En “Lois vs Jamie” vemos a ella sufriendo por no poder controlar a su hijo más pequeño, Jamie, entonces recuerda qué fue lo que hizo para controlar a Francis en su infancia: Lois era una madre complaciente, que no podía ponerle límites a su hijo (quien era demasiado malcriado).

Un día, Lois está llorando al teléfono cuando nota que Francis rocía combustible en un osito de peluche y está a punto de prenderle fuego; en ese momento cambia el switch pues su voz se vuelve más dura, se acerca a Francis y toma el peluche diciendo:

“El fuego es peligroso, te hace daño, te puede matar, y no dejaré que eso pase”.

Todo sucede mientras Lois pone el peluche en la chimenea y se escucha cómo se va quemando mientras continúa su diálogo: “Quiero dejarte algo claro, te amo, y haré todo lo que sea para cuidarte y mantenerte a salvo, feliz y vivo. No me importa si creces detestando… yo haré todo lo que sea para que veas cuánto te amo”.

Este episodio en el que Lois demuestra por qué es la mamá más ruda de la pantalla, así como todos los demás de la serie, pueden verse por la plataforma de streaming Disney+.