Senador demócrata propone denegar visas a funcionarios mexicanos que no persigan cárteles

Mientras los republicanos en Estados Unidos insisten en que hay que declarar terroristas a los cárteles de la droga en México, el senador demócrata Bob Menéndez cree que hay que apuntar contra sus recursos y contra los funcionarios mexicanos que no luchan contra el narco como deberían.

Durante su participación, el domingo, en el programa Meet the Press de la cadena estadounidense MSNBC, Menéndez, quien preside la Comisión de Exteriores del Senado, consideró que la designación de los cárteles como terroristas “no va a cambiar nada por sí misma”.

Lo realmente importante, subrayó, es “¿Cómo se persigue a los cárteles? ¿Cómo acabar con su dinero? ¿Cómo se persigue a sus líderes? ¿Cómo se les encierra? ¿Cómo denegar visados a funcionarios del gobierno mexicano que, en última instancia, no se dedican a perseguir a los cárteles? Ésas son algunas de las cosas que se pueden hacer y que, a fin de cuentas, significan algo”.

La Casa Blanca ha dicho que calificar a los cárteles como terroristas no ayuda en nada, en términos de lo que el gobierno estadounidense puede hacer, y afirma que el atacar directamente sus finanzas, impedir que los narcos, a través de familiares o amigos, puedan lavar dinero, son las cosas que realmente funcionan.

Tampoco el senador republicano Ted Cruz es partidario de que se declare terroristas a los cárteles, como han propuesto los congresistas Lindsey Graham o Dan Crenshaw, por ejemplo.

Cruz es otro de quienes considera que lo que hay que atacar son los recursos de los narcos, porque es lo único que les puede afectar realmente.

En lo que coinciden los legisladores es en que la estrategia mexicana no está funcionando. “El presidente [Andrés Manuel] López Obrador habló, cuando tomó posesión, de ‘Besos, no balas’. Bueno, eso no está funcionando muy bien. La realidad es que a lo largo de las comunidades fronterizas son los cárteles los que dirigen las comunidades fronterizas, no el gobierno de México”, dijo Menéndez en el programa.

