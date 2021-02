Senado de EU confirma a Jennifer Granholm como secretaria de Energía

Washington.- El Senado confirmó el jueves el nombramiento de Jennifer Granholm como secretaria de Energía, un puesto clave para cumplir la promesa del presidente Joe Biden de apuntar a una economía verde para combatir el cambio climático en Estados Unidos.

La votación fue de 64-35 a favor de la exgobernadora de Michigan. Catorce republicanos, incluido el líder del bloque Mitch McConnell, votaron a favor.

Granholm, de 62 años, fue gobernadora durante dos períodos de un estado dominado por la industria automotriz y devastado por la recesión de 2008. Ha promovido tecnologías emergentes tales como los vehículos eléctricos y la fabricación de baterías para compensar la pérdida de empleos durante la transición desde los combustibles fósiles hacia la energía limpia.

Agradeció a los senadores en un tuit y dijo que “me obsesiona crear empleos bien pagos en el sector de energía limpia en todos los rincones de Estados Unidos con el fin de enfrentar nuestra crisis climática. ¡Manos a la obra!”



My sincere thanks to the Senate for your confidence in me. I’m obsessed with creating good-paying clean energy jobs in all corners of America in service of addressing our climate crisis. I’m impatient for results. Now let’s get to work!

— Jennifer Granholm (@JenGranholm) February 25, 2021