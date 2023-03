Se sentía diferente a su familia; décadas después, descubrió por qué

Un hombre originario de Buffalo, Nueva York, tenía una extraña sensación respecto de su origen, que lo llevaba a sentir que no era parte de su familia. Tanto sus características físicas como de personalidad no se parecían a las de sus hermanos, entre otras varias diferencias. Vivió su vida así, hasta que una de sus hijas investigó sus orígenes verdaderos y le confirmó la verdad. No había sido adoptado, sino que lo habían intercambiado con otro bebé en el hospital donde nació.

Andy Perkins era el único con ojos azules y cabello claro de su familia. Los temas tenían la tez diferente y eran más altos. Esto lo llevó a sentirse desplazado, sobre todo en la etapa de la secundaria, cuando comenzó a creer que había sido adoptado, según contó al diario The New York Post.

No obstante, décadas después se enteró de que, efectivamente, no pertenecía a esa familia. El descubrimiento lo hizo una de sus hijas, Candi Perkins Summers, quien se dedicó a analizar su historia en 2015. En 2017, la teoría del hombre se convirtió en una realidad. La mujer le hizo pruebas de ADN a sus progenitores y se dio cuenta de que su papá no estaba emparentado biológicamente con ninguno de los Perkins.

“Miré la lista de coincidencias de ADN de mi padre y no reconocí ni un solo apellido”, declaró Candi Perkins a The Post. La mujer descubrió que estaba relacionado con muchas personas de apellido Robinson, que radicaban en Rochester y Warsaw, Nueva York, ciudades cercanas de donde nació Perkins. Otros más estaban en Tennessee y Carolina del Sur.

A pesar de que era una situación que el hombre ya había considerado, necesitó tiempo para asimilarlo. Su hija tenía la posibilidad de buscar a sus verdaderos familiares desde el momento en que hizo la prueba de ADN. No obstante, él prefirió tomar la decisión luego de tres semanas.

¿Cómo descubrieron el intercambio de bebés?

Candi Perkins y su padre estaban convencidos de que no era adoptado, también negaron la posibilidad de que hubiera nacido fuera del matrimonio. La incógnita de cómo llegó a esa familia seguía latente y fue hasta 2020 cuando resolvieron el misterio.

La hija encontró un recorte de periódico que anunciaba el nacimiento de su padre. En el papel había otra referencia de un niño llamado Philip, fruto de la relación de Harold S. y Pauline McElwain Robinson, quien había nacido un día antes en el mismo hospital. Fue entonces que la mujer le explicó a su padre que probablemente había sido intercambiado al nacer. Para él “todo cobró sentido” desde entonces. Este descubrimiento le dio una sensación de validez y alivio.



El padre verdadero de Andy Perkins se llamaba Harold S. Robinson. Foto: The New York Post



Bebé intercambiado se reencuetra con su verdadera familia

Actualmente, Andy Perkins tiene 73 años y vive en Grand Prairie, Texas. En julio de 2020 logró ponerse en contacto con sus hermanos biológicos: Brian, de 68 años, Sally, de 69, Lisa, de 58. Sus padres y Doug, otro de sus hermanos, ya habían fallecido.

“Me han recibido con los brazos abiertos. Es divertido sentarse y ver lo parecidos que somos después de haber crecido en dos mundos diferentes”, aseguró, y reconoció que se siente feliz de haber descubierto quién es, así como de tener “dos familias maravillosas y cariñosas” (los Perkins y los Robinson).

