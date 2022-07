Reportan tiroteo durante festejos del 4 de julio en Filadelfia; hay 2 policías heridos

Un tiroteo durante los fuegos artificiales por el 4 de Julio en Philadelphia dejó dos policías heridos, informó esta noche la cadena NBC News.

El medio citó al departamento de Policía, que confirmó que los dos oficiales fueron transportados al hospital, tras el tiroteo que se desató cerca del Museo de Arte, donde miles de personas celebraban el aniversario de la independencia de Estados Unidos con un concierto y fuegos artificiales.

Testimonios de asistentes señalaban que el agresor se fue directo contra la policía.

Videos mostraban a la gente huyendo de la zona. La policía pidió a las personas en los edificios aledaños refugiarse.

Not safe anymore in this country , time to pack #Philadelphia #philly #4thOfJuly #usa #shooting @CBSPhilly pic.twitter.com/OVHPGy3Udh

— Amin Ben (@franssiiss) July 5, 2022