Rey Carlos III honra la vida de servicio de Isabel II

Londres.— Al regresar este viernes a Londres en compañía de su esposa, la reina consorte Camilla, Carlos III, de 73 años, dio las primeras pinceladas de lo que será su reinado.

A su llegada al Palacio de Bu- ckingham, el heredero de la Corona británica fue acogido con aplausos, gestos solidarios y gritos de “¡Dios salve al rey!”.

Pero en lugar de seguirse de frente y perderse en el fortificado recinto, descendió del vehículo para saludar lentamente a los simpatizantes que se encontraban reunidos detrás del vallado metalizado. Posteriormente dio un recorrido por los altares improvisados con todo tipo de flores a las puertas del palacio. En todo momento estuvo acompañado de Camilla.

En su primer discurso como rey, Carlos III expresó su tristeza, al tiempo que rindió homenaje a la memoria de su madre.

“Me dirijo hoy a ustedes con sentimientos de profunda tristeza. A lo largo de su vida, su Majestad la reina, mi amada madre, fue una inspiración y un ejemplo para mí y mi familia, y tenemos una sentida deuda con ella, la mayor que una familia podría llegar a tener; por su amor, cariño, guía y ejemplo.

“Rindo tributo a la memoria de mi madre y honro su vida de servicio. Sé que su muerte provoca una gran tristeza a muchos de ustedes y comparto esa sensación de pérdida sin medida con todos ustedes”.

También refrendó los deberes de la monarquía y su lealtad con la Iglesia de Inglaterra. “Como hizo la reina con una devoción inquebrantable, yo también prometo, durante el tiempo que Dios me dé, ser fiel a los principios constitucionales que están en el corazón de nuestra nación (...) El rol y los deberes de la monarquía también se mantendrán, así como la particular relación del soberano y la responsabilidad hacia la Iglesia de Inglaterra”. Admitió que su vida cambiará, no tendrá más tiempo para las actividades benéficas y los otros asuntos que le ocupaban con preocupación.

Igualmente tuvo palabras para su familia y su esposa, quien le ayudará en sus nuevas responsabilidades. “En reconocimiento a su leal servicio desde nuestro matrimonio hace 17 años, ahora se convierte en reina consorte. Sé que aportará a las demandas de su nuevo rol la continua devoción al deber en la que yo tanto he confiado”.

En cuanto a su hijo heredero, Guillermo, dijo que asume los títulos escoceses, lo sucede como duque de Cornualles. Guillermo y su esposa serán, además, príncipes de Gales. Catalina será la primera princesa de Gales desde el fallecimiento de Lady Di.

“En poco más de una semana nos reuniremos como nación, como Mancomunidad de Naciones y comunidad global, para dar sepultura a mi amada madre. En nuestro dolor, saquemos fuerza de la luz de su ejemplo (...) De parte de toda mi familia, sólo puedo ofrecer mi más profundo y sincero agradecimiento por sus condolencias y apoyo. Significan mucho más para mí de lo que jamás podría expresar”.

Antes, el primer acto del rey en Buckingham fue reunirse con la nueva primera ministra, Liz Truss. Más tarde, la jefa de gobierno leyó un pasaje de la Biblia en un oficio religioso celebrado en honor de la reina en la catedral de San Pablo.

Las campanas de la gran catedral anglicana sonaron al mediodía, como las de la Abadía de Westminster y otras del país, en honor a la difunta monarca. También se dispararon 96 salvas de cañón en varios lugares del Reino Unido, por los años de vida de la reina.