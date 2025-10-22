Más Información

París.- El museo de Louvre reabrió sus puertas en con largas filas bajo su emblemática pirámide de vidrio, apenas tres días después de uno de los robos en museos más sonados del siglo.

Los ladrones entraron y salieron del museo más visitado del mundo llevándose ocho piezas de las joyas de la Corona de Francia, una herida cultural que algunas autoridades comparan con el incendio de la catedral de Notre Dame en 2019.

El robo del domingo por la mañana, a solo pasos de la Mona Lisa y valorado en más de 100 millones de dólares, ha puesto al presidente Emmanuel Macron y a la directora del Louvre, Laurence des Cars, bajo un nuevo escrutinio.

Ocurre apenas unos meses después de una huelga que advirtió sobre la falta crónica de personal y la insuficiencia de recursos para la protección, con muy pocos ojos vigilando demasiadas salas, lo que plantea preguntas incisivas sobre fallos de seguridad.

Cientos de personas se agolpaban ante las barreras mientras eran retiradas, como colofón al frenético trabajo forense y a las reuniones informativas con el personal de los últimos días. En el interior, la escena del crimen —la Galería Apolo, donde se exponen los diamantes de la Corona— permanecía cerrada, con un biombo cortando el acceso en la rotonda de la galería.

El hurto sucedió a plena luz del día; cuando los ladrones ingresaron a la Galería Apolo del museo, el personal de seguridad evacuó a los visitantes. Ayer el museo permaneció cerrado, mientras se llevan a cabo las investigaciones. Fotos: AP y EFE
El hurto sucedió a plena luz del día; cuando los ladrones ingresaron a la Galería Apolo del museo, el personal de seguridad evacuó a los visitantes. Ayer el museo permaneció cerrado, mientras se llevan a cabo las investigaciones. Fotos: AP y EFE

Incredulidad entre los visitantes del museo de París

Tres días después, las joyas robadas siguen desaparecidas y los ladrones continúan prófugos.

“Para un lugar como el Louvre, es inconcebible”, declaró Amanda Lee, de 36 años, profesora de arte de Chicago. “Escuché que tomó menos de cuatro minutos —¿cómo es posible aquí, sin policías a la vista?”

Otros en el museo parecían imperturbables.

“Les dijimos a los niños que es una lección de historia —la Sala Apolo está cerrada, pero vimos todas las obras maestras”, indicó Claire Martin, de 41 años, abogada francesa de Versalles que visitaba con sus dos hijos durante las vacaciones escolares.

“Vinimos por el arte", señaló. "La policía puede encargarse de los ladrones.”

mcc

