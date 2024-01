Con solo 25 años, Lavinia Valbonesi conoce las mieles del éxito y se convirtió en la primera dama más joven en la historia de Ecuador.

Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, quien asumió apenas en noviembre pasado, fue una figura clave en el triunfo de éste en las elecciones.

Con 393 mil 800 seguidores en TikTok y 592 mil en Instagram, esta influencer fitness, o como ella se describe: Wellness Coach, impulsó la figura de Noboa en sus redes sociales, pero además le ayudó a afianzar una imagen fresca, distinta a la de los políticos de siempre, de la que carecía su rival política en la campaña, Luisa González.

Figura constante en la campaña, pese a la crisis de violencia que enfrenta Ecuador, Valbonesi empujó la popularidad de Noboa y lo ayudó a entender que necesitaba de las redes sociales para ganarse a los jóvenes, clave en las elecciones.

Lavinia comenzó a dar consejos sobre nutrición y hábitos alimenticios en 2018. Luego se extendió al mundo de la moda y se convirtió en consejera del "buen vestir”. En 2021 se casó con Noboa.

Lavinia, la "primera servidora" de Ecuador

"La dama de blanco", "Lady Lavinia", "Barbie Lavinia" son los motes con los que empezó a ser llamada. Y al menos en el caso de Barbie, hizo su sueño realidad, de cierto modo, cuando una tienda de regalos en línea creo una "muñeca Barbie" de la nueva primera dama. Vestida de blanco, como suele ir esta modelo.

Lavinia no tardó en compartir la imagen en su cuenta de Instagram.

"Me gustaría que me llamen la primera servidora porque creo que la primera dama son todas las ecuatorianas, son las que se encargan de su hogar, que salen a trabajar, que cuidan de sus familias, creo que ellas ya nos representan como primeras damas. Lo que estoy teniendo es un honor de servir a mi país y por eso me quiero considerar la primera servidora", dijo en entrevista con la cadena CNN.

Valbonesi, quien en febrero dará a luz a su segundo hijo, habló en esa entrevista sobre la situación de inseguridad y violencia por la que atraviesa Ecuador. Reconoció que en la campaña hubo miedo y recibieron amenazas que los obligaron a usar chaleco antibalas.

Sin embargo, se mostró optimista. "Los ecuatorianos que al igual que yo hemos tenido miedo estamos seguros de que se viene un cambio, yo estoy segura de que las cosas van a cambiar, que la seguridad va a cambiar y que van a tener esa estabilidad y vamos a volver a ser ese Ecuador seguro, con tranquilidad de poder salir, de poder ir a trabajar, de poder mandar a nuestros niños a la escuela".

