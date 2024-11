Mauricio Meschoulam, destacado internacionalista y columnista de El Gran Diario de México, ofrecerá una charla exclusiva para nuestros suscriptores sobre la probable inestabilidad global tras la llegada de Trump al poder en Estados Unidos. La cita será el lunes 16 de diciembre a las cuatro de la tarde, en las instalaciones de este diario

Meschoulam es Doctor en Políticas Públicas con especialización en Terrorismo, Mediación y Paz por la Walden University, y ha impartido clases en prestigiosas instituciones como la UNAM y el ITAM. Con una gran experiencia en relaciones internacionales, brindará a los suscriptores de EL UNIVERSAL una perspectiva única sobre los retos geopolíticos que enfrentamos a raíz de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

En esta charla, se abordarán temas clave como el impacto que un segundo mandato de Trump podría tener en las relaciones de Estados Unidos con el Medio Oriente, especialmente con Israel, y cómo las tensiones en la región podrían derivar en conflictos globales. Además, se discutirá qué esperar después del 20 de enero, cuando Trump asuma el cargo nuevamente.

