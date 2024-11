La otorrinolaringología es la rama de la medicina que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en los oídos, la nariz, la garganta y la laringe. Las alteraciones en estas áreas pueden afectar funciones esenciales para la vida, como la respiración, la audición, la comunicación y el equilibrio; por lo que es fundamental mantener los cuidados adecuados y prevenir estas afecciones.

El próximo jueves 21 de noviembre a las 19:30 horas el Dr. Jaime Fandiño Inzundegui, reconocido otorrinolaringólogo, brindará una charla en línea sobre el vértigo y los acúfenos exclusiva para suscriptores de EL UNIVERSAL.

El Dr. Fandiño ha participado activamente en cursos, congresos y conferencias tanto a nivel nacional como internacional, en destinos de renombre como Nueva York, Toronto, São Paulo, Barcelona, Londres, Milán, y China, entre otros.

El especialista está certificado por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello desde 1991. Actualmente, ocupa el cargo de Presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.

Algunos de los trastornos más comunes tratados por los otorrinolaringólogos son las enfermedades de los oídos, las cuales pueden incluir:

Pérdida de audición (hipoacusia)

Infecciones del oído (otitis)

Tinnitus o acúfenos

Vértigo y trastornos del equilibrio

En esta charla se ahondará en las causas, síntomas, tratamiento y prevención del vértigo y los acúfenos, los cuales son problemas relativamente comunes, aunque su prevalencia varía dependiendo de diversos factores.

Los acúfenos son sonidos que no provienen de una fuente externa y que sólo son percibidos por la persona afectada. Estos sonidos pueden manifestarse como un zumbido u otras variantes de sonidos.

Por otra parte, el vértigo es una sensación de mareo o inestabilidad que provoca en la persona una sensación de rotación o movimiento que afecta el equilibrio y puede ser causa de caídas o impedimento para realizar actividades cotidianas.

Los suscriptores de EL UNIVERSAL podrán ser parte de la charla en línea gracias a sus beneficios Plus. Si ya tienes tu suscripción, envía un mensaje de Whatsapp al 55 7960 9672 para apartar tu lugar.

