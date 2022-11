Las manos del presidente ruso, Vladimir Putin, revelan un grave problema de salud, según Richard Dannatt, exjefe de las Fuerzas Armadas británicas e integrante del Ministerio de Defensa, en declaraciones a Sky News.

“Otra cosa muy importante en la que hay que reflexionar: se habló hace unos meses sobre cuán saludable o no estaba Putin. Expertos están empezando a observar que sus manos están evidentemente negras, lo que es un signo de que recibe allí inyecciones que no pueden ser dadas en otras partes del cuerpo”, sostuvo Dannatt.

Y completó: “Es interesante notar eso y entender que probablemente el presidente ruso no esté tan bien como él desea retratar”.

Videos released by Government news show what could be track marks, from IVs, on the hand of Putin.

For the same event, the Kremlin released two videos: One with tons of watermarks (making the hand harder to see), the other without any shot of his hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 22, 2022