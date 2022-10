Putin formaliza anexión “ilegal” de 4 urbes; promete ganar

Moscú.— El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó ayer tratados para anexar ilegalmente más territorio ucraniano ocupado en una fuerte escalada de su guerra. El mandatario de Ucrania respondió con una solicitud sorpresa para unirse a la alianza militar de la OTAN.

Putin prometió proteger las regiones recientemente anexionadas de Ucrania por “todos los medios disponibles”, una renovada amenaza con respaldo nuclear que hizo en una ceremonia de firma en el Kremlin donde también criticó furiosamente a Occidente, acusando a EU y sus aliados de buscar la destrucción de Rusia.

Luego, Zelensky celebró su propia ceremonia y publicó un video de él poniendo la pluma en los papeles que, según dijo, eran una solicitud formal de membresía en la OTAN.

Putin instó a Ucrania a sentarse a entablar conversaciones de paz, pero insistió en que no discutirá la devolución de las regiones ocupadas. Zelensky dijo que no habría negociaciones con el mandatario ruso.

Putin acusó a Occidente de alimentar las hostilidades para convertir a Rusia en una “colonia” y una “multitud de esclavos sin alma”. Durante el día, un ataque contra un convoy humanitario en Zaporiyia dejó al menos 30 muertos.

En Moscú, al menos 10 mil personas se concentraron en el centro de la ciudad para festejar la anexión. Dirigiéndose a la multitud desde un escenario en la Plaza Roja de la capital, Putin gritó: “¡La victoria será nuestra!”.

Los líderes mundiales, incluidos los del G7, respondieron con una avalancha de condena. Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron más sanciones.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo sobre la anexión de las regiones de Donetsk, Lugansk, Khersón y Zaporiyia por parte de Putin: “No se equivoquen: estas acciones no tienen legitimidad (...) Estados Unidos y sus aliados no se dejarán intimidar por Putin y sus palabras y amenazas imprudentes”. Señaló que el líder ruso “no puede apoderarse del territorio de su vecino y salirse con la suya”. Después, el principal asesor de seguridad nacional de Biden dijo que si bien existe la posibilidad de que Putin recurra a las armas nucleares, esto no parece inminente.

La Unión Europea (UE) dijo que sus 27 Estados miembros nunca reconocerán los referéndums “ilegales” que organizó Rusia “como pretexto para esta nueva violación de la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania”.

“México respalda la soberanía”



El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, respaldó la soberanía e independencia de Ucrania.

“México respalda la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y reitera su apoyo a los esfuerzos del secretario general y de otros posibles actores para fomentar el diálogo y la diplomacia, para encontrar las vías políticas que pongan fin a esta guerra”, declaró.

Rusia usó su derecho de veto para frenar en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que buscaba condenar los referéndums. China, India, Brasil y Gabón se abstuvieron en la votación en el consejo.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, lo llamó “el mayor intento de anexión de territorio europeo por la fuerza desde la Segunda Guerra Mundial” y dejó claro que la adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica requiere consenso.