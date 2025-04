San Juan.- Las autoridades de Puerto Rico avanzaron este jueves en el restablecimiento del servicio eléctrico, tras el apagón masivo de la víspera, y lograron que cerca del 60% de los clientes de la isla ya cuenten con luz, así como la mayoría de las instalaciones vitales.

Un total de 871 mil 788 clientes tienen servicio, lo que representa un 59.4% del total, según el más reciente boletín de la empresa LUMA Energy, que espera restablecer el servicio al 90% de los abonados en un periodo de 48 horas.

En una conferencia de prensa, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, explicó que ya hay mil 426 megavatios de generación en el sistema, que se cayó ayer cuando -por una falla en una línea de transmisión- salieron de servicio todas las unidades generatrices.

Sobre las unidades que se espera entren en funcionamiento durante las próximas horas figuran una de combustión y otra de vapor de EcoEléctrica, una tercera de la central Costa Sur y una cuarta de AES.

"Esas unidades deben estar añadiendo al sistema de producción de energía cerca de 700 megavatios, lo que va a proveer capacidad para poder atender la totalidad de los clientes durante el resto de la Semana Santa", aseguró el zar de Energía, Josué Colón.

Sistema frágil y problemas de generación

La gobernadora reconoció que hay "un problema grave de generación" eléctrica el y el sistema "está bien frágil". Por eso, "hemos abierto un proceso para evaluar empresas que puedan subir 800 megavatios de energía adicional al sistema", añadió González.

Aunque LUMA Energy pidió tres días para tener un análisis completo sobre las causas del apagón, la empresa adelantó que pudo haberse tratado de vegetación que afectó una línea principal que va de Manatí a la Central Cambalache en Arecibo, en el norte de la isla.

"No puede ser que cada vez una ramita tumbe, no una línea, sino todo el sistema", criticó la gobernadora, quien adelantó que "no fue una sola falla, hubo múltiples fallas".

Sobre la falla, Colón indicó que se analiza "no solamente identificar cuál fue la causa de la avería en esa línea sino también por qué la protección no aisló la misma para que no se propagara al resto del sistema y a las unidades de generación".

LUMA Energy informó que una falla en EcoEléctrica en Peñuelas provocó que más de 200,000 clientes a los que le había llegado el servicio eléctrico, se quedaran sin servicio por relevos de carga.



"En el proceso de normalizar el sistema luego de la entrada de nuestra unidad a… pic.twitter.com/zmHgntl1tz — Molusco (@Moluskein) April 17, 2025

Gobierno da prioridad a hospitales

Como parte de los procedimientos de emergencia, se ha dado prioridad al restablecimiento del servicio a instalaciones críticas, que incluyen hospitales y proveedores de agua.

Según los últimos datos de LUMA Energy, cuentan con servicio eléctrico el 60% de los hospitales, 33% de los acueductos y alcantarillados, 80% de los aeropuertos, 72% de las telecomunicaciones y 80% de las cárceles.

Sobre el suministro de agua, que ayer se cortó a un número importante de abonados, el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González, indicó que aún hay 143 mil 451 clientes que carecen del servicio.

"Hemos hecho avances notables en la restauración del servicio, aumentando la cobertura a 89.25% para la tarde de hoy", dijo el presidente de la AAA.

Como el apagón del pasado 31 de diciembre, cuando 90% de la isla se quedó a oscuras, ayer también hubo un gran número de clientes que se quedaron sin agua.

Ante las críticas por la fragilidad de la red eléctrica y la continuación de la empresa LUMA Energy, pese a las promesas de cancelar el contrato, la gobernadora dijo que heredó "un sistema eléctrico deficiente" pero que va a resolver el problema eléctrico.

"No tengo dudas de que lo vamos a resolver. Las acciones que se están tomando van en vías de modernizar nuestro sistema, de buscar operadores, de aumentar la generación y de hacer la fiscalización que nunca antes se había hecho", subrayó la regidora González.

Puerto Rico: la isla donde la noche llega antes por decreto. pic.twitter.com/QJazvqWgYd — Peter Amador Rivera (@Peter_Amador_) April 17, 2025

