Protestas en Perú dejan dos muertos

Lima.— Un enfrentamiento entre policías y manifestantes que protestan contra el nuevo gobierno de Perú en la remota ciudad de Andahuaylas tuvo un saldó ayer de dos muertos, anunció el ministro del Interior, César Cervantes, a la radio RPP.

“Lamentamos el fallecimiento ya de dos personas y varios heridos tras los enfrentamientos. Exhorto a la población a la tranquilidad”, dijo el ministro poco después que la policía había anunciado la muerte de un manifestante durante los choques con los oficiales para tratar de tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad. A dicha terminal aérea iban a llegar refuerzos de la policía antimotines para contener a miles de manifestantes en Andahuaylas, en la región de Apurímac, cuna de Dina Boluarte, la nueva presidenta.

Las movilizaciones tomaron amplitud en varias ciudades del norte y sur andino por cuarto día en rechazo al Congreso y pidiendo además la liberación del expresidente izquierdista Pedro Castillo, destituido el miércoles 7 por el Congreso. Miles de personas se movilizaron por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, según imágenes difundidas por las televisoras locales. Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un “paro indefinido” a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.

El Frente Agrario exigió la liberación “inmediata” de Castillo, rechazando que haya perpetrado un “golpe de Estado” cuando el miércoles anunció el cierre del Congreso, la intervención de los poderes públicos y que gobernaría por decreto, lo que llevó a su destitución por el parlamento y a la asunción de la jefatura del Estado por la vicepresidenta Boluarte.

Ella externó ayer sus condolencias al revelarse la primera muerte en las protestas: “La vida de ningún peruano amerita ser sacrificada por intereses políticos. Expreso mis condolencias por el fallecimiento de un ciudadano en Andahuaylas”, tuiteó.

Cuestionan a López Obrador

En México. diputados y senadores de oposición exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador no intervenir en la política interna del gobierno peruano. La diputada del PAN Mariana Gómez, quien integra la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que el Ejecutivo se puso del lado incorrecto de la historia: “Me parece totalmente inapropiada la postura que asumió el presidente López Obrador, es increíble que cuando le conviene hable de no injerencismo y cuando no, no”.

La senadora Nadia Navarro (PAN), de la misma comisión, adelantó que emitirá un extrañamiento para denunciar “la ligereza y la irresponsabilidad con la que [López Obrador] está emitiendo declaraciones respecto de la política de otro país”.

El diputado perredista Miguel Ángel Torres subrayó que López Obrador está violentando la Doctrina Estrada al violar “el principio de la no intervención la libre autodeterminación de los pueblos”.

Con información de Antonió López y Víctor Gamboa