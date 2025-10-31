Más Información

Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice

ONU pide a EU cesar los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico; denuncia "ejecuciones extrajudiciales"

Cae mando, era enlace entre CJNG y La Barredora

SEP pide reconocer a niños y adolescentes trans

Caso DJ B-King y DJ Regio Clown: Estas son las claves del homicidio de los músicos colombianos

Trabajadores del Poder Judicial hacen paro de labores; cierran sede de San Lázaro

Productores de maíz mantienen 12 bloqueos en red federal y 2 autopistas; denuncian grupo de choque en el Arco Norte para liberar vía

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

Concluye Fernández Noroña visita a Medio Oriente; "miserables, quienes critican mi viaje"

Abogado de la víctima de Simón Levy graba desde restaurante con piano rojo en Lisboa; estamos muy lejos de EU, confirma

“El Pantera” ordenó el asesinato de los DJ Colombianos; ofreció 200 mil pesos, según indagatorias de la FGJEM

Fiscalía CDMX investiga albergue "Casa de las Mercedes" por presunta violación y traslado de menores para realizar tareas domésticas

Al menos 150 personas han muerto en las desatadas en Dar es Salam, capital económica de desde las elecciones generales del pasado miércoles, duramente reprimidas por la Policía, de acuerdo con fuentes sanitarias.

Según detalló a EFE un enfermero del , uno de los principales del país, el centro ha recibido hasta el momento 150 cuerpos.

Las protestas continuaron este viernes en la tercera jornada de movilizaciones motivadas por denuncias de fraude y represión durante el proceso electoral, registradas en ciudades como Dar es Salam, Arusha (norte) o Mbeya (oeste).

