Esta es la red de lavado de "Los Chapitos"; hay cinco familias

Muere el diseñador Valentino Garavani; tenía 93 años

Que se investigue a hijo de AMLO por descarrilamiento: Sheinbaum; responsables de la técnica fueron los ingenieros, dice

Sheinbaum explica presencia de avión Hércules de EU en México; descarta ingreso de tropas

Trump liga Groenlandia a no haber recibido el Nobel; "ya no me siento obligado a pensar en la paz"

Avión militar de EU que aterrizó en Toluca fue autorizado, señala Gabinete de Seguridad; está relacionado con actividades de capacitación, dice

Salinas Pliego debe saldar deuda esta semana; “esperamos que pague”: Sheinbaum

Invierte Pemex 66% más en exploración a través de fracking

Eliminar pluris, el riesgo de acabar a la oposición

Pagaron 3.4 mdp por blindar Palacio ante marcha de Generación Z

Accidente de trenes en España; esto es lo que sabemos

Descarrilan dos trenes de alta velocidad en el sur de España; el accidente deja casi 40 muertos

El presidente búlgaro Rumen Radev anunció el lunes que renunciará a su cargo.

En un discurso televisado, Radev, de tendencia izquierdista, afirmó que presentará formalmente su renuncia al Tribunal Constitucional el martes.

La dimisión de Radev se produce tras nueve años en el cargo.

Lee también:

"Hoy me dirijo por última vez a ustedes como presidente. En primer lugar me gustaría pedir perdón por lo que no pude lograr. Pero precisamente mi convicción de que lo lograremos es uno de los principales motivos de esta decisión", dijo Radev en una declaración emitida en la televisión pública BNT.

Según la Constitución, la actual vicepresidenta, Iliana Yotova, debe ser juramentada por el parlamento para asumir el cargo hasta el final del mandato del gobierno.

"La batalla por el futuro de nuestra patria está por delante, y creo que la enfrentaremos juntos con todos ustedes: los dignos, los inspirados y los inquebrantables. ¡Estamos listos. Podemos, y lo lograremos!", declaró Radev en su discurso.

La decisión de Radev se produce en medio de la expectativa pública de que formará un nuevo partido político.

Su renuncia, la primera de un jefe de Estado en la historia poscomunista de, ocurre mientras el país —miembro de la Unión Europea y de la OTAN— lucha por superar una prolongada crisis política.

Grandes protestas el mes pasado forzaron la renuncia de la coalición gobernante, liderada por el partido de centroderecha GERB. Los intentos de formar un nuevo gobierno dentro del actual parlamento han fracasado, y el país, que el 1 de enero adoptó el euro como moneda, se dirige hacia su octava elección parlamentaria desde 2021.

Radev, cuyo segundo mandato termina en 2026, ha indicado repetidamente que podría participar en nuevas elecciones. El exgeneral de la Fuerza Aérea, de 62 años, ha sido un opositor vocal del líder del partido GERB, Boyko Borissov, y del político y oligarca Delyan Peevski, quien ha estado bajo sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido, y cuyo partido MRF Nuevo Comienzo ha respaldado repetidamente a la coalición saliente liderada por GERB.

Lee también:

Radev no mencionó el lunes cuáles son sus planes. Recientemente, al ser preguntado sobre la formación de un nuevo partido, dijo que había necesidad de un partido que "una a todos los demócratas —izquierda y derecha— independientemente de dónde pertenezcan o si son políticamente activos, porque todos necesitamos elecciones justas y un desarrollo democrático y libre".

