Pidió una muñeca zombie y se enamoró de ella: hoy son una feliz pareja con hijos

Cuando Felicity Kadlec era tan solo una adolescente, conoció a la que, según ella, es el “amor de su vida”: ‘Kelly Rossi’, una muñeca zombie de la que se enamoró, luego de haberla adquirido por internet.

La mujer estadounidense se encontraba navegando por la red cuando, de repente, se cruzó con una llamativa colección de muñecas de aspecto espeluznante. Fue tal su fascinación, que su difunto padre decidió regalarle una a la edad de 13 años.

Compartió tres años más con su muñeca, pero no fue hasta los 16 años que los sentimientos comenzaron a surgir. Trató de negar lo que estaba empezando a experimentar hacia ‘Kelly’ -como nombró a su juguete-, pero le fue imposible luego de que su progenitor muriese. En esa figura de plástico de apariencia aterradora encontró consuelo y, a la vez, cercanía con su padre.

Lee también: EU publica imágenes del incidente de su dron con avión ruso

“Finalmente me permití ser abierta con quien era y dejé que mis sentimientos salieran a la luz y, a pesar de que no todos estaban de acuerdo con mi vida amorosa, nunca me había sentido más feliz”, contó Kadlec en diálogo con el periódico británico Daily Mail.

Felicity tenía claro que su relación con ‘Kelly’ no era algo pasajero. Una vez obtuvo más confianza y seguridad, decidió dar el siguiente paso. Esperó hasta septiembre, mes en el que según ella ambas cumplen años, para unir para siempre sus vidas en un matrimonio.

El acontecimiento generó revuelo entre los medios de comunicación internacionales, que registraron el particular momento. A la ceremonia asistieron cuatro amigos de la familia y ocho muñecas. De acuerdo con The Mirror, contraer nupcias con ‘Kelly’ hizo que su “mundo estuviese completo”.

“Hicimos el matrimonio lo más legítimo que pudimos. Kelly asumió el papel masculino, que es lo que ella prefiere, y yo fui la novia. Consumamos nuestra relación de manera normal y ahora nos conocemos a un nivel mucho más profundo, tanto física como emocionalmente”, afirmó la mujer en entrevista con The Sun.



Felicity contrajo matrimonio en 2018 con 'Kelly'. Foto: Instagram: @dollgirl21

La pareja se besó, bailó y se abrazó en el patio de la casa del abuelo de Felicity -donde se llevó a cabo la ceremonia-. Intercambiaron votos, se juraron amor y sellaron su relación, mientras los vecinos observaban comprensiblemente conmocionados. Al menos, así lo informó The Sun.

La falta de mandíbula, los ojos escalofriantes y la boca salpicada de ‘sangre’ de ‘Kelly’ no fueron -ni han sido- impedimentos para que Felicity entregase todo su afecto a la muñeca. Justo después de casarse manifestó la intención de formar una familia y, poco después, lo hizo a su manera.

Lee también: Nave nodriza extraterrestre estaría enviando minisondas a la Tierra, sugiere documento del Pentágono

La familia de Felicity está conformada, de momento, por seis niños pequeños, todos muñecos zombies de entre tres y 10 años. A la lista se suma un muñeco alienígena de seis pies de altura llamado ‘Robert’ que compró en línea cuando tenía 17 años.

Las críticas pasaron factura

Dos años después de la boda, en 2020, las críticas comenzaron a pasar factura a la ‘relación’. Los constantes mensajes en redes sociales y las miradas indiscretas en la calle terminaron por afectar a Felicity y también por fracturar el matrimonio.

De hecho, la mujer hasta tuvo que acudir a la Policía, pues las personas comenzaron a denunciar que su ‘esposa’ era una niña muerta. Algunos usuarios la acusaron de pedofilia, por el aspecto infantil de ‘Kelly’; mientras que otros se limitaron a insultarla por redes sociales.

“Un día me rompí y entré en la habitación de mi apartamento y la destrocé. Destruí su cuerpo debido al odio que estaba recibiendo. Dije que la odiaba, pero realmente odiaba la forma en que la gente me hacía sentir por ella”, contó Kadlec para The Sun.

Tras separarse de la muñeca, la mujer trató de entablar una relación con un hombre, pero al final no funcionó. Entonces volvió a centrar su atención en ‘Kelly’, con quien actualmente comparte fotografías en sus redes sociales y comparte una ‘rutina familiar’. Como consecuencia de su ataque de ira, tuvo que reconstruir a su ‘esposa’, dándole una apariencia menos macabra.

Para Felicity tanto ‘Kelly’ como sus hijos poseen almas: “Discuto con sus espíritus. Creo que tienen almas. Pero no almas de otras personas que han muerto, sino energía que he obtenido de ellos a lo largo de los años o que les he dado”.

Aunque muchas personas han tratado de atribuir diagnósticos por la relación que sostiene con sus muñecos, Felicity ha dicho en diálogo con el blog ‘CrimePiper’ que ha visto a muchos profesionales de la salud y que su terapeuta, en especial, le dice que debe dejar de “preocuparse por lo que dice la gente”.



Felicity con su "esposa" y su familia zombie. Foto: Instagram

* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

vare/mcc