Perro espera más de tres meses en hospital de Wuhan a dueño fallecido por Covid-19

Un perro pequeño esperó más de tres meses a su dueño que ingresó a un hospital de Wuhan con síntomas de Covid-19, sin embargo, la persona murió cinco días después de haber ingresado al lugar.

Según The New York Post, el perro, de siete años, espero en el hospital Taikang de Wuhan, China, a su dueño todos los días en el vestíbulo desde hace tres meses. Los trabajadores del lugar se hicieron cargo de él y lo nombraron Xiobao, lo que significa pequeño tesoro.

El medio señaló que el perro llegó con su dueño, quien padecía el nuevo coronavirus, en febrero pasado al hospital. Sin embargo, cinco días después de haber ingresado, el hombre murió a causa del virus.



Loyal #dog waits at a #Wuhan hospital for 3 months after his owner dies from covid-19

7-yo dog Xiao Bao waited patiently for his owner at Wuhan hospital.Staff at Wuhan Taikang Hospital fed Xiao Bao

Xiao's owner died 5 days after being admitted pic.twitter.com/H31Ls2Dsrh

— Hans Solo (@thandojo) May 26, 2020