Roma. Un hombre buscado por la Policía en por varios delitos fue sido sorprendido mientras se ocultaba dentro de una representación del Portal de Belén a escala real en la localidad de (sur), como si se tratara de una figura más.

El propio alcalde de esta localidad, Flavio Filoni, fue quien se topó con la escena en el Portal de Belén colocado para la en la plaza principal del pueblo, según relató a EFE.

“El sábado por la mañana cruzaba la plaza porque tenía que pasar por la oficina para recoger unas llaves y, en ese momento, advertí una presencia nueva en el Portal de Belén, aunque en un primer momento solo pensé que habían colocado alguna figura más”, explica.

El regidor no dio más importancia a esa sospecha inicial y siguió con sus recados hasta que, al salir del ayuntamiento, se percató de que esa en realidad se estaba moviendo.

Un ghanés se escondía entre las estatuas del belén como fugitivo en un pueblo de la provincia de Lecce ne Italia. Foto: Captura de pantalla de X
Un ghanés se escondía entre las estatuas del belén como fugitivo en un pueblo de la provincia de Lecce ne Italia. Foto: Captura de pantalla de X

“En ese momento decidí acceder al Portal para preguntarle quién era. No quería salir, parecía en un estado de confusión, decía que esa era su casa y que de ahí no se marchaba”, recuerda el alcalde.

Tras intentar en vano sacarlo de la , el alcalde llamó a la policía local, que procedió a llevarlo a comisaría para su identificación sin que este opusiera resistencia.

Fue entonces cuando los agentes descubrieron que sobre ese hombre, natural de y de 38 años, pesaba una orden de arresto de la Fiscalía de Bologna (norte) por una condena a 9 meses y 15 días de prisión por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

Acto seguido, el fue internado en la cárcel de Lecce (sur) para que cumpliera con su condena, según aclara el alcalde de esta localidad de unos 14 mil habitantes en la región de Apulia, en el tacón de la 'bota' italiana.

ss/mcc

