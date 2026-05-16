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El hará una visita de Estado a del 25 al 28 de septiembre, la primera de un jefe de la Iglesia católica al país en 18 años, anunció este sábado el Vaticano.

El papa estadounidense visitará, entre otros lugares, la UNESCO -la Agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura- con sede en París, indicó en un comunicado.

"Respondiendo a la invitación del jefe del Estado y de las autoridades eclesiásticas del país, así como a la invitación del director general de la Unesco, el Santo Padre León XIV efectuará un viaje apostólico a Francia del 25 al 28 de septiembre, donde visitará la sede de dicha Organización", explicó la Santa Sede.

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Junto con la visita a España en junio, la planificada en Francia demuestra el interés del actual sumo pontífice por los grandes países europeos de tradición católica, que su predecesor, Francisco, apenas visitó para centrarse en cambio en las "periferias".

León XIV efectuará así la primera visita de Estado de un papa a Francia desde la de Benedicto XVI en septiembre de 2008.

El argentino Francisco visitó tres veces Francia como papa, yendo a Estrasburgo, a Marsella y a la isla de Córcega. Pero no fueron visitas de Estado.

Tampoco quiso asistir a la reinauguración de la catedral de Notre-Dame de París, a fines de 2024, cinco años después de los graves daños sufridos en un incendio.

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El anuncio de este sábado se produce tras la invitación del presidente de la conferencia episcopal francesa, el cardenal Jean-Marc Aveline. El presidente Emmanuel Macron reiteró la invitación en su reciente visita al Vaticano en abril.

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