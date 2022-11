Palomas zombies: el extraño fenómeno que ha encendido las alertas en un país

Los zombies no son más que un invento de la cultura cinematográfica popular y, mucho menos, una teoría conspiranoica de los aficionados. Para este momento, son un aterrador fenómeno que se extiende, reproduce y despliega sin control por las amplias calles del Reino Unido.

La pandemia mortal de zombies no llegó tal y como el director suizo Marc Forster la retrató en la película ‘Guerra Mundial Z’, con personas saltando, atacando y contagiándose entre sí en varias escenas que resultan, aterradoramente, apocalípticas; por el contrario, llegó de la mano de pequeñas y, aparentemente, inofensivas aves.

Con el cuello torcido, las alas contorsionadas y movimientos que solo podrían ser descritos por los expertos como erráticos, las ‘palomas zombies’ se toman los rincones de Jersey -dependencia de la Corona británica ubicada en el canal de la Mancha- mientras batallan con un contagioso y mortal virus que no solo amenaza su supervivencia, sino también la del resto de su especie.

No devoran humanos, ni tampoco son dominadas por un instinto caníbal; sin embargo, a simple vista, lucen y se comportan como terroríficos y peligrosos muertos vivientes. Suena como una película de Hollywood protagonizada por Will Smith o Brad Pitt, pero, desafortunadamente, no lo es: las ‘palomas zombies’ son más reales que nunca y habitan en Europa, a la vista de cientos de humanos.



La población de aves del Reino Unido está siendo azotada por un silencioso, mortal e intempestivo virus con nombre propio: paramixovirus, conocido también por sus siglas PPMV o como enfermedad de Newcastle, que somete, principalmente, a las palomas a síntomas neurológicos nada propios de su especie.

Cuello torcido de manera violenta, alas y cabeza temblorosa y heces verdes son solo algunos de las preocupantes señales nerviosas que indican que las palomas han sido infectadas por la enfermedad.

Si a estos signos se suma el caminar en círculos, la ausencia de vuelo y la alta reactividad al movimiento, el resultado es, nada más y nada menos que una paloma que de ave tiene poco y de zombie mucho.

El sitio web del sector público del Reino Unido advierte que, en algunos casos, las aves pueden llegar a presentar otros síntomas como parálisis de alas y patas, diarrea, pérdida de apetito y renuencia a moverse.



In Britain, a mysterious #disease turns pigeons into #zombies with twisted necks.

They lose their ability to fly & begin to walk in zigzags with their necks twisted sideways. The paramyxovirus, also known as Newcastle Disease, is extremely highly contagious & will probably soon pic.twitter.com/ZwlXyDrBkS

— Amir Ali Nemati (@AmirAliNemati07) October 28, 2022