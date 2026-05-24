Las autoridades se preparaban ante la posibilidad de que un contenedor químico dañado en el sur de California pudiera tener una fuga o explotar, mientras se mantenía una orden de desalojo para 50 mil residentes durante el fin de semana del Día de los Caídos en Guerras, sin un plazo definido sobre cuándo podrán regresar.

Los bomberos han estado rociando el exterior del tanque con agua en un intento por enfriar las sustancias químicas que se calientan en el interior y evitar una explosión.

Lee Zeldin, director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), declaró el domingo que el “escenario más probable” es una “liberación de bajo volumen”, en la que las autoridades podrán “monitorear, neutralizar y contener la amenaza”.

Lee también California declara emergencia por fuga de químicos tóxicos; hay riesgo de explosión

“La Autoridad de Bomberos del Condado de Orange está trabajando para mantener baja la temperatura del tanque. Eso es muy importante”, expresó en CNN.

Dijo que mantener la temperatura por debajo de 29 grados Celsius (85 grados Fahrenheit) es clave.

El tanque presurizado se sobrecalentó el jueves y comenzó a liberar vapores en un recinto empresarial en la ciudad de Garden Grove, unos 60 kilómetros (40 millas) al sur del centro de Los Ángeles, según la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange.

Lee también Evacúan a miles en California por fuga de tanque químico; temen explosión y nube tóxica en zona poblada

No se han reportado heridos. Hasta ahora, las pruebas de monitoreo atmosférico han encontrado que la contaminación del aire en los alrededores de la zona de desalojo se mantiene dentro de los límites normales, y se ha desplegado equipo especializado para garantizar que no se libere gas del tanque en riesgo de estallar, dijeron el sábado funcionarios ambientales estatales y federales.

Mientras tanto, algunos residentes de Garden Grove interpusieron el sábado una demanda colectiva contra GKN Aerospace Transparency Systems, la empresa que opera la instalación donde se encuentra el tanque.

Los abogados de los residentes que viven en la zona de evacuación argumentaron en su demanda ante un tribunal federal que, independientemente de lo que ocurra a continuación, los valores de las propiedades en la comunidad circundante seguramente se verán afectados.

Lee también Mundial 2026: Secretaría de Marina realiza simulacro de incidente químico en Veracruz; prueban protocolos de emergencia

“No hay un buen resultado aquí para las personas que viven cerca”, escribieron los abogados en un comunicado. “En el mejor de los casos, una fuga lenta y controlada aún obliga a los residentes a salir de sus hogares por un periodo indefinido, afectando a familias, negocios y la vida diaria. En el peor de los casos, una explosión catastrófica podría enviar una nube y escombros a través de un área mucho más amplia, dañando miles de propiedades y exponiendo a los residentes a graves riesgos para la salud”.

Los portavoces de la empresa no respondieron de momento el domingo a un correo electrónico en el que se les solicitaban comentarios.

Las autoridades indicaron que las válvulas del tanque están rotas o “atascadas”, lo que impidió que los equipos retiraran el contenido o aliviaran la presión del contenedor, señaló Craig Covey, jefe de división de los bomberos del condado.

Lee también Académica de la UNAM vincula compuesto químico a cáncer de mama; se encuentra en contenedores plásticos y cosméticos

La principal esperanza de los bomberos es encontrar una manera de enfriar el material químico dentro del tanque para que no tenga una fuga ni explote. Si eso no es posible, Andrew Whelton, profesor de ingeniería de la Universidad Purdue, indicó que lo mejor sería que el tanque presentara una fuga para que la sustancia pudiera quedar contenida en su mayor parte. El peor escenario sería una explosión, lo cual podría dispersar el material químico sobre una amplia zona y arrojar escombros metálicos por el aire.

Si la temperatura dentro del tanque sigue aumentando, la presión continuará acumulándose a medida que el metacrilato de metilo se convierta de líquido a gas, porque las autoridades dijeron que las válvulas del tanque para aliviar la presión ya no funcionan. Whelton comentó que es poco probable que los bomberos sopesen perforar el tanque, por temor a que eso genere una chispa que pudiera inflamar el gas volátil e inflamable.

Varios drones monitoreaban las temperaturas a intervalos de 10 minutos para detectar cualquier aumento repentino, y se trabajaba en la planificación para garantizar que pudiera evitarse que una posible fuga se propague hacia vías fluviales o el océano, escribió Covey al anochecer en una publicación en la red social X.

Lee también Así fue el operativo contra narcolaboratorios en el que murieron los elementos de la embajada de EU; fiscal destaca magnitud del hallazgo

“Quedarnos de brazos cruzados y permitir que estos tanques fallen es inaceptable”, expresó, y añadió que no hay garantías de que los tanques no se rompan y tengan fugas. “Nuestro objetivo es proteger los hogares de ustedes —que no sufran daños— y proteger el medio ambiente”.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss