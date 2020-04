OPEP estudia recortar producción de petróleo en 20 millones de barriles, dice Trump

La OPEP y sus aliados está considerando recortar la producción de petróleo en 20 millones de barriles por día, según un acuerdo para impulsar los precios, dijo el lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo país no forma parte del grupo.

Trump destacó que el acuerdo tiene mayor alcance del que se esperaba y ayudará al sector energético a recuperarse del impacto de la pandemia del nuevo coronavirus.

"Al haber estado involucrado en las negociaciones, por decirlo de una forma moderada, la cifra que la OPEP+ está considerando recortar 20 millones de bpd, no los 10 de los que generalmente se habla", escribió Trump en Twitter.



Having been involved in the negotiations, to put it mildly, the number that OPEC+ is looking to cut is 20 Million Barrels a day, not the 10 Million that is generally being reported. If anything near this happens, and the World gets back to business from the Covid 19.....

