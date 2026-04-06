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Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas () recordó este lunes al presidente de Estados Unidos, , que las infraestructuras civiles y energéticas "no se pueden atacar" después de que el mandatario amenazara a Irán con destruir sus puentes y sus centrales energéticas si no reabre el antes de este martes por la noche.

Así lo dijo Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, en su rueda de prensa diaria, cuando quedan poco más de 24 horas para que se complete el ultimátum de Trump a Irán.

"La ONU se muestra muy clara en cuestiones relacionadas con el y, una vez más, insta a todas las partes a que cumplan con sus obligaciones en lo que respecta a la conducción de estas hostilidades. Recuerda que las infraestructuras civiles, incluidas las infraestructuras energéticas, no pueden ser atacadas", declaró el portavoz.

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Además, según Dujarric, esta prohibición se extiende a las infraestructuras civiles que "pudieran considerarse un objetivo militar" cuando un pudiera causar "daños colaterales excesivos a la población civil".

"Cualquier ataque contra infraestructuras civiles es una violación del derecho internacional y muy clara", afirmó.

Dujarric fue preguntado por las amenazas de Trump a para que reabran el estrecho, clave para el transporte de una quinta parte del mundial, después de que diera hasta este lunes a las 20:00 horas de Washington de este lunes (00.00 GMT del 7 de abril) para reabrir el paso o, de lo contrario, desatar "el infierno" en el país y desatar todas sus centrales energéticas, así como puentes y carreteras. Dujarric señaló que una corte sería la encargada de determinar si tales ataques constituyen .

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Trump extendió 24 horas el plazo, hasta las 20:00 horas de Washington de este martes.

Sin embargo, en su conferencia de prensa de este lunes, Trump dijo que no le preocupa "en absoluto" cometer crímenes de guerra si ataca puentes o plantas de energía en Irán. "Espero no tener que hacerlo", señaló.

"Veremos qué pasa. Están negociando", alegó.

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"Tenemos un plan, gracias al poderío de nuestras , por el que todos los puentes de Irán quedarán destruidos antes de las 12 de la noche de mañana", declaró Trump.

Las centrales eléctricas de , prosiguió, "arderán, explotarán y nunca volverán a utilizarse".

Trump se negó a precisar si algún objetivo civil quedaría excluido de la respuesta estadounidense.

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El presidente estadounidense ha dicho que la propuesta de paz presentada por los negociadores iraníes en las últimas horas es "significativa", pero apuntó que aún no está a la altura de sus exigencias.

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