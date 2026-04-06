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El presidente de EU, , aseguró este lunes en rueda de prensa que todo Irán "puede ser aniquilado en una noche" y que eso podría suceder "mañana por la noche", en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes el .

Trump convocó a la conferencia para hablar del rescate de los dos militares que cayeron en cuando el avión en que viajaban fue derribado.

El mandatario calificó al régimen iraní de "malvado".

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"Todo el país puede ser destruido en una sola noche, y esa noche podría ser la de mañana", afirmó.

Trump defendió el rescate señalando que "no deja a nadie atrás".

Detalló que en la operación para rescatar al segundo piloto del avión accidentado, participaron 155 aeronaves.

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Más concretamente, según explicó Trump, la operación contó con cuatro, 64 cazas, 48 aviones cisterna y 13 aviones de rescate, entre otros.

Trump amenazó además con encarcelar al periodista que informó por primera vez de que las fuerzas estadounidenses estaban buscando a un oficial de armamento de un F-15 derribado en Irán si no revela sus fuentes.

"La persona que publicó la noticia irá a la cárcel si no habla, y no falta mucho", afirmó Trump.

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Trump no nombró al periodista ni al medio de comunicación. Afirmó que la filtración alertó a los iraníes, poniendo en peligro al oficial y a sus rescatadores. Calificó al responsable de la filtración de "enfermo mental".

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