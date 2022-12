Nueva York recomienda volver a usar cubrebocas en lugares públicos ante alza de casos Covid y de gripe

Nueva York.- El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York emitió este viernes una recomendación para volver a usar los cubrebocas en lugares públicos, tanto internos como al aire libre cuando se acumula un gran número de personas, en momentos en que los casos de Covid-19 y otras enfermedades de esta temporada invernal "están experimentando picos simultáneos inusualmente altos".

También exhortó a los neoyorquinos a tomar otras precauciones como vacunarse contra Covid y la gripe, someterse a test virales, lavarse las manos y quedarse en casa si está enfermo y destacó en un comunicado que es "especialmente importante" para las personas que vayan a reunirse en esta temporada festiva.



Today @NYCHealthCommr issued an advisory as NYC faces high levels of COVID-19, flu and RSV. New Yorkers are strongly urged to wear masks in public indoor settings and crowded outdoor settings: https://t.co/oDvGGLKxrI pic.twitter.com/X3Xsun6kTG

— nychealthy (@nycHealthy) December 9, 2022