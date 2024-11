Eric Trump, uno de los hijos de Donald Trump que se ha mantenido cerca del magnate tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, dijo que vitoreó el anuncio de su padre de que impondrá aranceles a México, Canadá y China si no hacen algo para frenar la llegada de migrantes y drogas a suelo estadounidense.

En declaraciones a Fox News, Eric Trump habló del anuncio hecho por su padre minutos antes.

“¿Quieren permitir que las drogas entren por nuestra frontera sur? Les vamos a imponer aranceles. ¿Quieren permitir que entren por Canadá? Les vamos a poner aranceles. China, ¿vas a permitir que estas cosas, producidas principalmente en China lleguen a Estados Unidos? Te vamos a imponer un arancel adicional del 10%”, dijo Eric Trump.

“Les vamos a costar a sus países, a sus economías, a sus negocios miles de millones, cientos de miles de millones”, subrayó. “¿Creen que van a envenenar a los estadounidenses? No va a pasar. No van a destruir a nuestros jóvenes. No van a destruir a nuestra sociedad. No van a destruir a nuestras familias. No van a hacerlo, les va a costar”, insistió.

Explicó que cuando Donald Trump anunció la imposición de los aranceles “literalmente vitoreé en voz alta”.

Trump anunció que impondrá nuevos aranceles a México, Canadá y China tan pronto como asuma el cargo, como parte de sus planes para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas.

they're really going for this tariffs thing pic.twitter.com/80t8busqRZ — Aaron Rupar (@atrupar) November 26, 2024

“El 20 de enero -fecha en que asume la presidencia, en 2025-, como uno de mis muchos primeros decretos, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que ingresen a Estados Unidos, y sus ridículas fronteras abiertas”, escribió Trump, quejándose de que “miles de personas están cruzando por México y Canadá, trayendo crimen y drogas a niveles nunca antes vistos”, aunque el crimen violento ha disminuido desde los máximos registrados durante la pandemia.

Dijo que los nuevos aranceles permanecerían en vigor “hasta detener esta invasión de drogas, en particular del fentanilo, y de todos los extranjeros ilegales a nuestro país”.

Trump también impondrá aranceles a China

Trump también se lanzó contra China, diciendo que ha “tenido muchas conversaciones con China sobre las enormes cantidades de drogas, en particular fentanilo, que se envían a Estados Unidos, pero sin ningún resultado”.

“Hasta que detengan, estaremos cobrando a China un arancel adicional del 10%, por encima de cualquier arancel adicional, sobre todos sus muchos productos que entren en Estados Unidos de América”, escribió.

La Patrulla Fronteriza realizó 56 mil 530 arrestos en octubre, menos de un tercio del total de octubre del año pasado.

Gran parte del fentanilo de Estados Unidos es contrabandeado desde México. Las incautaciones fronterizas de la droga aumentaron bruscamente en la presidencia de Joe Biden, y los funcionarios estadounidenses contabilizaron aproximadamente 12 mil 247 kilogramos de fentanilo incautado en el año fiscal 2024, en comparación con mil 154 kilogramos en 2019, cuando Trump era presidente.

Si es confirmado, el nominado de Trump para secretario del Tesoro, Scott Bessent, sería uno de varios funcionarios responsables de imponer aranceles a otras naciones. En varias ocasiones ha dicho que los aranceles son un medio de negociación con otros países.

Escribió en un artículo de opinión en Fox News la semana pasada, antes de su nominación, que los aranceles son “una herramienta útil para alcanzar los objetivos de política exterior del presidente. Ya sea para que los aliados gasten más en su propia defensa, abrir mercados extranjeros a las exportaciones estadounidenses, garantizar la cooperación en poner fin a la inmigración ilegal e interceptar el tráfico de fentanilo, o disuadir la agresión militar, los aranceles pueden jugar un papel central”.

Si Trump siguiera adelante con la amenaza de aranceles, los nuevos impuestos representarían un enorme desafío para las economías de Canadá y México, en particular.

También pondrían en duda la fiabilidad del acuerdo comercial de 2020 negociado en gran parte por Trump, que está programado para revisión en 2026.

Trump anuncia aranceles del 25% a todas las exportaciones mexicanas y canadienses.



La apuesta de algunos políticos de 🇨🇦 para echarle la culpa a 🇲🇽 no sirvió de nada 🤦🏽



Aranceles unilaterales dinamitarían la confianza en el #TMEC y afectarían el crecimiento económico de 🇲🇽🇨🇦🇺🇲 pic.twitter.com/EcpgIK8c0T — Diego Marroquín Bitar (@DiegoTMEC) November 26, 2024

*Con información de AP

