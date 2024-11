El expresidente y ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy que una vez que asuma la presidencia, llevará a cabo sus planes de deportación masiva “porque no tenemos opción“.

En entrevista telefónica con NBC News, Trump dijo que su arrolladora victoria sobre la vicepresidenta demócrata Kamala Harris es un mandato para hacer que impere “el sentido común” en el país.

“Obviamente tenemos que hacer la frontera fuerte y poderosa”, señaló Trump, quien rechazó desear que no entre nadie. “Yo no soy de los que dicen: ‘No, no pueden entrar’. Queremos que la gente entre”, aseguró.

En su discurso de proclamación del triunfo, la madrugada del miércoles, Trump dijo que quiere que la gente entre a Estados Unidos, pero “por la vía legal".

Sin embargo, durante su campaña, Trump prometió llevar a cabo el “mayor esfuerzo de deportación en la historia de Estados Unidos".

En ese sentido, cuando NBC le preguntó acerca de lo costoso que sería deportar a millones de migrates, respondió: “No es una cuestión de precio. En realidad, no tenemos elección. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países, y ahora van a volver a esos países porque no se van a quedar aquí. No hay precio“.

Trump ha dicho repetidamente que los migrantes que llegan a Estados Unidos son violadores y criminales. Aseguró incluso que en Venezuela el crimen bajó porque todos sus criminales están ahora en Estados Unidos.

NBC News habló con el director en funciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Patrick J. Lechleitner, quien dijo en julio pasado que un esfuerzo de deportación masiva como el que promete Trump sería un enorme desafío no sólo logístico, sino financiero.

Trump dijo a NBC News que parte de la razón por la que ganó fue justamente su mensaje migratorio. Los estadounidenses, consideró, “quieren tener frontera. Les gusta que la gente venga, pero tienen que venir amando a este país. Tienen que venir legalmente".

Alegó que los demócratas perdieron las elecciones y sectores que solían votar demócrata, como los latinos, ahora votaron por él “porque los demócratas no están en línea con el pensamiento del país".

En la entrevista, Trump dijo que ha hablado con alrededor de 70 líderes mundiales, pero no con el presidente ruso, Vladimir Putin. “Pero creo que hablaremos”.

Trump asumirá como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero, después de que el Colegio Electoral lo confirme como ganador de las elecciones del 5 de noviembre y el Congreso certifique su victoria.