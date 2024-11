La relación con Estados Unidos, con la próxima llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, incluyendo la revisión del T-MEC, no necesariamente será fácil, suave o tranquila, por lo que “hay que estar preparados para todo”, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.



Para el funcionario federal hay optimismo de que la relación será muy buena con él y con el gobierno estadounidense, porque el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es el mejor negocio que han hecho Trump y las cifras lo muestran.



Sin embargo, “esto es como los vuelos, a veces tienes turbulencia, pero no puedes dejar de viajar”, expresó del excanciller mexicano.

Lee también Con Trump renegociación completa del T-MEC será inevitable, advierten

T-MEC. Foto: Especial

Añadió: “No estoy diciendo que sea fácil, pero estamos preparados para sortearlo y tenemos elementos estructurales muy en favor de México… Eso no quiere decir que vaya a ser suave, tranquilo y que no vayamos a tener tensiones, pero hay que estar preparados para todo, eso sucede con cualquier gobierno…”, dijo Ebrard Casaubón.



Tanto en una entrevista para el programa de radio “Por la Mañana” como en la que dio al término de su participación en la Asamblea Anual de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el Secretario de Economía dijo que si Trump cumple su amenaza de imponer un 25% de arancel a los productos mexicanos que importan, la repercusión sería para los consumidores estadounidenses.



Consideró que los señalamientos de Trump de que impondrá ese arancel porque muchos productos mexicanos tienen un gran componente asiático comentó que “la mayor parte de las importaciones que tenemos en México que provienen, en este caso en particular de China, son 50 empresas de las cuales la gran mayoría son norteamericanas ¿Por qué importan de China? pues porque buena parte de la producción del mundo y de estas empresas pues está en China”.

Lee también Renegociación del T-MEC se ve complicada tras aprobación de reforma judicial, asegura Coparmex; preocupa migración y narco



Vamos a consolidar ese proceso económico, agregó, es el mejor negocio que ha hecho Estados Unidos, entiendo que habrá varios temas, va a haber temas que tratarán de maximizar ventajas, pero el flujo e integración de la economía es el fenómeno económico más importante para Estados Unidos, máxime la competencia que traen con China”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc