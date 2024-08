En plena discusión sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, con el presidente y la oposición proclamándose triunfadores, la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, optó por decir que “yo no sé quién ganó, porque no estoy en ese país”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano dio la victoria al presidente Nicolás Maduro, mientras la oposición alegó fraude y que el verdadero ganador fue el candidato Edmundo González Urrutia.

En entrevista con W Radio Colombia, Márquez dijo que “yo no me puedo meter en esa discusión, yo no sé quién ganó porque no estoy en ese país”.

#NoticieroW | ONU, seguridad y visita de Harry y Meghan: los temas de Francia Márquez en La W https://t.co/M62R2SX6Xd — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 14, 2024

Márquez explicó que “respeto la decisión de los pueblos. Yo creo que Venezuela internamente tiene que hacer una discusión y llegar a un acuerdo entre las partes, sobre todo priorizando el bienestar de los venezolanos”.

Insistió en que no puede opinar sobre el proceso venezolano. “Yo lo único que deseo es lo mejor para Venezuela, para el pueblo venezolano que está sufriendo, porque al final en las peleas entre los políticos se dan arriba, pero esos no son los que sufren las consecuencias. Quienes sufren las consecuencias es la gente de a pie, es la gente más vulnerable”.

Los presidentes colombiano, Gustavo Petro; brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y mexicano, Andrés Manuel López Obrador, están en diálogos con el gobierno de Maduro, para tratar de hallar una solución a la crisis.

🇨🇴 | LO ÚLTIMO



Vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, sobre las elecciones en Venezuela: “No sé quién ganó porque no estoy en ese país”. pic.twitter.com/mothFDVAfJ — UHN Plus (@UHN_Plus) August 14, 2024

Diversos países, incluyendo Estados Unidos, rechazan el triunfo de Maduro y afirman que los resultados de las actas, difundidos por la oposición y que dan por válidos, muestran que el ganador de las elecciones es González Urrutia.

Márquez se limitó a desear “para Venezuela, primero, que no se convierta en un país violento, una violencia interna como la que hemos tenido aquí en Colombia. Donde todos hemos perdido como sociedad. Segundo, que puedan transitar sus problemas políticos de manera democrática”.

