“No hay una sola evidencia contra García Luna”, afirma la defensa del exsecretario de Seguridad

Brooklyn.- La presentación de argumentos por parte de la Fiscalía de Nueva York y la defensa de Genaro García Luna concluyó esta mañana, con la primera asegurando que el exsecretario de Seguridad mexicano era “parte de la nómina del Cártel de Sinaloa” y la segunda alegando que no hay “una sola prueba” que vincule a su cliente con el cártel y que los testimonios en los que se basa la acusación son de “criminales” a los que García Luna entregó.

La fiscalía tardó unos 11 minutos en presentar sus argumentos al jurado y al juez Brian Cogan. García Luna escuchó todo, mientras miraba al jurado.

De acuerdo con la fiscalía, García Luna no sólo era el funcionario más importante de Seguridad Pública en México, sino que tenía un “segundo trabajo sucio: recibir sobornos del Cártel de Sinaloa”.

De acuerdo con la fiscalía, las evidencias apuntan a que “García Luna era de la nómina del Cártel de Sinaloa y convirtió a la policía en una fuerza armada mercenaria que actuó a favor del cartel”. Aseguró que durante el juicio, que se prevé se extienda ocho semanas, “vamos a demostrar que el voto que hizo [García Luna] de perseguir y hacer la guerra contra los cárteles fue una mentira y delinquió por al menos una década”.

El mexicano, insistió, ayudó al cártel a enviar “toneladas, literalmente toneladas, de cocaína a Estados Unidos”. García Luna, aseguró, “fue la herramienta más valiosa del Cártel de Sinaloa”.

Incluso señalaron contar con evidencia de que personal de la policía federal mexicana descargó cocaína en el aeropuerto de la Ciudad de México. A los miembros del cártel, denunció, se les permitía usar uniformes de la policía federal y fungían como “mercenarios armados para eliminar a los enemigos del cártel”.

César de Castro, defensor de García Luna, se tomó más de media hora en sus argumentos, que se centran en que el gobierno de Estados Unidos no tiene evidencia directa para comprobar los cinco delitos que se atribuyen a su cliente.

El caso de la fiscalía, aseveró, se basa “en rumores, especulaciones y en las palabras de los más grandes criminales del mundo, muchos de los cuales fueron arrestados y extraditados por García Luna”.

De Castro dijo que “no hay dinero. No hay fotos. No hay videos. No hay textos. No hay correos electrónicos. No hay grabaciones… Ninguna evidencia creíble, plausible, de que García Luna ayudó a los cárteles”.

Dirigiéndose directamente al jurado, les pidió que “no dejen que los cárteles los usen a ustedes para condenar a un servidor público que hizo su trabajo. Ellos quieren reír al último y que ustedes los ayuden a hacerlo”.

Según su argumentación, los testigos que presentará la fiscalía buscan “matar dos pájaros de un tiro”: por un lado, trabajar con el gobierno estadounidense para reducir sus sentencias y, por el otro, “enterrar” con sus testimonios a la persona que los puso en prisión: García Luna.

Al describir el trabajo de dos décadas de su cliente, la defensa no dudó en mostrar fotos de él con funcionarios como el fallecido senador republicano John McCain, el expresidente Barack Obama, el exprocurador Eric Holder y la exsecretaria de Estado Hillar Clinton. “Este es el funcionario al que ahora quieren criminalizar con testimonios de las peores personas posibles y sin una sola evidencia”.

García Luna, detenido en Dallas, Texas, en diciembre de 2019, está imputado por cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico: participar en una empresa criminal, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína y conspiración para la importación de cocaína. El quinto delito que se le imputa es el de supuestamente prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses.

Los exnarcotraficantes Jesús "Rey" Zambada y Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, y el exfiscal Édgar Veytia, condenado por corrupción y conocido como El Diablo, podrían estar entre los testigos de la Fiscalía en el caso por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna. El primer testigo comparece en las próximas horas.

