"No descansaré hasta tenerte de vuelta", dice padre de joven que fue a buscar trabajo y no regresó en Texas

Felicia Marie Johnson, de 24 años, desapareció el pasado 15 de abril en el club Cover Girls Night Club, en Texas, donde solicitó un trabajo.



El papá de la joven está preocupado de que algo malo le haya pasado, después de que su celular fuera encontrado, con rastros de sangre, cerca del oeste de Houston Park.

"Es irreal. Es irreal", dijo Kevin Johnson al medio KHOU 11. Él voló a Houston desde California para ayudar a buscarla. "Hija mía, te amo y sólo estoy rezando por tu regreso seguro", declaró e indicó que los últimos días han sido una pesadilla. "Una persona muy dulce, de buen corazón", declaró Kevin Johnson. "Es una pena que ella esté pasando por esto".

Cliente se ofreció a llevarla

Según el activista comunitario Quanell X, un cliente no identificado se ofreció a llevar a la joven, después de que su Uber se retrasara. Desde entonces no se ha vuelto a ver ni saber nada de Felicia.

"No se ha visto a Felicia desde entonces. No hay actividad en el teléfono celular ni en la tarjeta de crédito ni en las redes sociales. Desapareció por completo de la faz de la tierra", dijo Quanell X en una conferencia de prensa el pasado miércoles. "Creemos que es víctima de un delito. Creemos que está retenida contra su voluntad", dijo Quanell X.

"Pero queremos que quien la tenga retenida sepa que no descansaremos. No dejaremos de buscarla. Seguiremos buscándola. Seguiremos persiguiéndolo. No importa lo que ocurra. Seguiremos persiguiéndote y no olvidaremos a Felicia".



"No voy a descansar hasta tenerte de vuelta"

"Estoy intentando mantenerme firme y ser fuerte por la familia y por ti", dijo el papá Kevin Johnson, dirigiéndose a su hija en la rueda de prensa: "Y no voy a descansar ni un día de mi vida hasta que te tenga de vuelta. Es una tragedia que te hayas visto envuelta en esto".

A KHOU 11, el papá declaró: "Ella quería ser bailarina, modelo, cualquier cosa que tuviera que ver con el glamour, eso es básicamente quién era ella, quién es ella".

Su padre envió este mensaje a cualquier persona que pudiera haber estado involucrada en la desaparición de Felicia: “Simplemente acérquense, no quieren quedar atrapados en la red cuando las autoridades atrapen a estas personas”.

La joven tiene cabello largo y negro (puede ser rizado o liso), ojos marrones y tez oscura. Tiene un gran tatuaje de una mariposa y dos rosas en su hombro derecho.

El Departamento de Policía de Texas dijo a CNN que se está tomando el caso en serio y que está llevando a cabo una investigación exhaustiva.

El padre de la joven ha indicado que fue al club nocturno para hablar con un gerente, pero le dijeron que se fuera. CNN indicó que también intentó contactar con el Cover Girls Night Club, sin éxito.

vare/acmr