Tras las recientes declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las que aseguró que Karol G hizo una canción para su campaña presidencial, el equipo de la cantante colombiana desmintió al dirigente político.

“No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol ha enviado canciones para campañas”, indicó el equipo de Karol G al diario El Colombiano.

"La música de Karol nunca ha sido usada con esos propósitos. Desmentimos esas aseveraciones", agregó el equipo de la cantante de 33 años, quien actualmente se encuentra en medio de la etapa europea de su Mañana será bonito tour.

¿Qué dijo Nicolás Maduro sobre Karol G?

Durante una vista a Petare como parte de su campaña para las próximas elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio, Maduro aseguró que Karol G le había enviado una canción para su campaña.

"Karol G me mandó una canción para la campaña", dijo el político, quien aseguró que la estrenaría en los próximos días.

"La vamos a lanzar en estos días y ya ensayé el baile, porque aquí me conocen como ‘el gallo pinto’, pero en el exterior me están diciendo ‘Nicol G’, no sé por qué", agregó.

El candidato presidencial, Nicolás Maduro, aseguró que Karol G le envió una canción para su campaña electoral.

No es la primera vez que el político se refiere a la cantante de 'Provenza'. Tras los conciertos que ofreció la colombiana en el estadio Monumental Simón Bolívar, en Caracas, Maduro se comparó con Karol G y aseguró que también espera llenar ese recinto, que puede albergar más de 43 mil personas.

"Después de los conciertos que se llevaron a cabo en El Monumental, internacionalmente me llaman ‘Nicol G’. Por Karol G ahora me llamo ‘Nicol G’, mejor conocido como ‘Nicol G’, y pronto voy a llenar el Monumental también", dijo.

En otros actos de campaña Maduro también ha pedido a su equipo que ponga canciones de Karol G mientras las baila frente a sus simpatizantes.

Jefe de Estado Nicolás Maduro y gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, bailan con el tema "Amargura" de la cantante colombiana Karol G durante un acto de campaña en Puerto La Cruz, Anzoátegui.



📹: Eligio Rojas



| #EUVzla | #29Junio | #Política | pic.twitter.com/dZxZt0jpQp — El Universal (@ElUniversal) June 29, 2024

La semana pasada comenzó la campaña electoral en Venezuela. El jueves 4 de julio Nicolás Maduro, Edmundo González y María Corina Machado recorrieron Caracas en caravanas.

En estas elecciones, Maduro, en el poder desde 2013, busca su reelección para un periodo de seis años más, hasta 2031.

González Urrutia, un diplomático de 74 años que nunca participó en una elección, fue postulado in extremis luego de que Machado fue inhabilitada políticamente y de que Corina Yoris, la sustituta que había designado, quedó impedida para registrar su candidatura.

La dirigente Machado igual asumió la campaña y recorre todo el país en auto porque el chavismo le impide viajar en avión. En cada pueblo es recibida como una "rock star" por multitudes que se agolpan para escuchar su promesa de cambio.

Maduro, por su parte, intensificó su agenda electoral en las últimas semanas. Promete recuperación económica, tras una crisis sin precedentes que redujo el PIB en 80% y llevó a un éxodo masivo que la ONU cifra en más de siete millones de personas, alrededor de 25% de la población.





